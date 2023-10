Mint azt már megszokhattuk, a Sztárban sztár leszek! legalább annyira szól a nagy átalakulásokról, a különleges produkciókról, mint a négy jól összeszokott Mester (Tóth Gabi, Köllő Babett, Majka és Pápai Joci) civódásairól, csipkelődésiről, amikből bizony egymásnak is szórnak, de a versenyzők felé is. Össze is szedtük a negyedik évad ötödik élő adásának legjobb beszólásait, amihez a műsorvezető Tilla is hozzájárult egy-két emlékezetes dumával.

Köllő Babett Váradi Janiról: "Csepregi Éva, miután megette az egész zenekart."

Pápai Joci Váradi Janitól: "Amúgy a fejed bejön!"

(Joci egyébként előtte hosszasan ecsetelte, hogy fiatalon ismert egy hasonló kinézetű nőt, mint a Csepregi bőrébe bújt Váradi, aki keményebb volt bármelyik telepi srácnál.)

Tilla a Coolióvá átvedlett Oláh Vivienről: "Olyan, mint amikor egy pici autóra hatalmas kipufogót szerelnek."

Köllő Babett ugyanerről az átváltozásról: "Nekem most tetszel a legjobban! Lehet, hogy ez számodra nem annyira pozitív!"

(Ezt követően Tilla kérdésére tisztázta is: bejött neki Viven, mit pasi.)

Pápai Joci Tasi Dávidról, akinek a táncán jót mulattak a Mesterek: "Ott álltál, mint a világ legmenőbb embere, és ahogy elkezdtél táncolni, lementél óvodásba, a legaranyosabb óvodásba."

Majka Tasi Dávid Will Smith-imitációjáról: "Olyan Bódi Guszti vagy fiatalon!"

Tilla Tóth Gabinak: "Mondj egy pontot! Vagy adj el egy lovat abban a kalapban!"

Pápai Joci Nagy Alexa Britney-produkciójáról: "Ilyen tánccal, ahogy ezt te elénekelted..."

Majka ehhez a beszóláshoz kapcsolódva: "Ha ugyanezt nem a Pápai Joci hétvégi ünneplő alsógatyájában teszed, még jobb lett volna!"

Majka Halász Rebeka nem épp egyenletes sminkjéről: "Mintha Halász Rebeka elment volna a héten kéményseprőnek dolgozni."