Piszok jóképű, kockás hasú férfi tűnt fel Radics Gigi oldalán - fotók

Gőzerővel készül a hétvégén induló Dancing with the Stars-ra Radics Gigi. Az énekesnő szívesen osztja meg mostanában a mindennapjait a rajongóival, akik azonban meglepődtek, amikor egy félmeztelen, kockás hasú férfi jelent meg a hivatalos oldalán. Táncpartnere, Baranya Dávid az, akivel láthatóan jó hangulatban telnek a közösen töltött pillanataik a próbateremben.

A táncos látványos mozdulatokkal dezodorozta be meztelen felsőtestét, amit Gigi videóra vett és a felvételt a rajongóival is megosztotta az Instagram-történetében.

Később újabb felvételt osztott meg a piszok jóképű Dávidról.

Gigi, kész vagy?

- tette fel a kérdést táncpartnere az énekesnőnek.

Nem...

- válaszolta Radics Gigi, aki újra megkapta a kérdést Dávidtól.

Igen!

- vágta rá az énekesnő.

Na, ezt már szeretem

- reagált a Dancing with the Stars táncosa, majd egy puszit dobott a kamerának.

Szakított gyermeke apjával

Radics Gigi augusztus elején jelentette be, hogy szakított gyermeke apjával.

„Mindig harcoltam azért, hogy a magánéletem, magánélet tudjon maradni és ez most sincs, és a jövőben sem lesz másképp. Viszont történtek az életemben változások, amit szeretnék megosztani veletek, a követőimmel. Úgy érzem tőlem kell megtudjátok a teljes igazságot, még mielőtt valamelyik bulvárlap megírja fél információkból, vagy a szakmában elhangzott pletykákból kreálva a saját verziót. Úgy döntöttem a kislányom édesapjával kapcsolatban hogy elválnak útjaink, és külön utakon folytatom tovább az életemet. Nehéz döntések ezek az életben, amiről az ember nem szívesen mesél. A legfontosabb továbbra is a kislányunk felhőtlen boldogsága így a nevelését ezután is közösen folytatjuk tovább. Mindkettőnk részéről az az álláspont, hogy Bella továbbra is kapja meg a végtelen szülői szeretetet, törődést és figyelmet. Szeretném elmondani, hogy a jövőben is szeretném fenntartani a jó kapcsolatot Áronnal, mivel jobb apukát nem is kívánhatnék Bellának és ezért nagyon hálás vagyok! Biztosan tudom, hogy 10 vagy 20 év múlva is így fogom gondolni” – fogalmazott akkor az énekesnő.