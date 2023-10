Elcsattant pár pofon Tápai Szabináék között

Aki ránéz Tápai Szabinára és Andira, nem könnyen állapítja meg, hogy testvérekről van szó. Andi és Szabina olyanok, mint a tűz és a víz, és ez nem csak a külsejükre igaz. Egyikük szókimondó, cserfes, a másik nyugodtabb, lágyabb típus, a különbözőség pedig rányomta a bélyegét a kapcsolatukra, tinédzserkorukban távolságot is ékelt közéjük. Az idősebbik lány, Szabina gyerekként nehezen viselte a kistestvére érkezését és azt, hogy már nem teljes mértékben rá irányul a figyelem.

Tápai Szabina és Andi ma már jó testvérek, ám nem volt ez mindig így (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

– Szabi mindig 200 fokon ég, és bosszantotta, hogy nem tud kibillenteni az egyensúlyomból. Nem értettük egymást, különböző dolgok érdekeltek bennünket – emlékezett vissza a húg a hot! magazinnak.

Mindezek ellenére így is sok időt töltöttek együtt, hiszen mindketten kézilabdáztak, többször egy csapatban is, ám volt, amikor ellenfelekként kellett játszaniuk.

– A pályán ki tudtuk zárni, hogy testvérek vagyunk. Elcsattant egy-két pofon is; lehet, hogy abban benne volt egy kis sérelem is az előző évekért – nevetett Andi.

Tápai Andi kinőtte a lázadó korszakát

Szabina akkor változott meg jobban, amikor várandós lett az első gyermekével, Bencével, és finomabb, megértőbb nővé vált. Talán a hormonok is közrejátszottak, de közelebb került egymáshoz a két testvér.

– Abban az időszakban sokat tudtam segíteni neki. Korábban nem meséltem neki a magánéletemről, mostanra egyre több mindent megosztunk egymással – magyarázta a húg, akinek nem lehetett könnyű, hiszen a nővére sosem rejtette véka alá a véleményét vele kapcsolatban.

– Volt egy időszak, amikor anyával nagyon bele akartunk szólni Andika életébe, mert meggyőződésünk volt, hogy jobban tudjuk, hogy neki mi lenne jó. Kellett, hogy ebből visszavegyünk, mert ezért tudott megnyílni nekünk – árulta el Szabina.

Ha baj van, megfogják egymás kezét, és együtt mennek az úton (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Túlzásba vitt pátyolgatás

Andi a VIASAT3 Szingli vagy svindli című műsorában keresi a párját, ahol ki kell derítenie, ki az, aki valóban szingli, és ki az, akinek barátnője van, és megjátssza magát a főnyereményért. Így adódik a kérdés, hogy mit szólnak egymás mindenkori választottjaihoz.

– Sosem volt olyan, hogy Andika pasija bejött volna nekem.

Anyával próbáltuk a párválasztását is befolyásolni. Ha valakit nem éreztünk hozzá valónak, akkor jeleztük neki, hogy szerintünk nem vele kellene lennie, de olyankor is csak a saját feje után ment

– emlékezett Szabina.

A fiatalabb testvér viszont máshogy állt a témához.

– Nekem az összes pasija tetszett – nevetett Andi. – Jóképű, jó kiállású párjai voltak; ezek tények, butaság volna azt mondani, hogy nem így van.

A magánéletben viszont mindig számíthattak egymásra, hiszen megtanították nekik, hogy egy családként felelősek egymásért.

– Ha baj van, ha bárkivel bármi történik, akkor tuti megfogjuk egymás kezét, és együtt megyünk. Ez minden rossz időszakunkban így volt. Együnk sem tudta elviselni, ha valaki bántja a másikat, vagy csúnyán beszélnek, de az igazán jó kapcsolat felnőttként alakult ki nálunk – árulta el Szabina, akinek viszont Andi mindig is a lelki támasza akart lenni.

A tapasztalat fontos Andi természetesen a nővérét hívta fel először, amikor felkérték a Szingli vagy svindli főszereplőjének, ő pedig rögtön azt válaszolta, hogy vállalja el.

– Azt mondta, hogy szerinte ez a műsor pont nekem való, mert jó logikával rendelkezem, szeretek kommunikálni és emberekkel foglalkozni. Ráadásul az időzítés is tökéletes, nem is jöhetett volna jobbkor az életembe.

Közös munka Szabina a Szingli vagy svindli háttérműsorát, a KibeszÉLŐt vezeti, így szerinte többet tud majd a testvére szerelmi életéről, mint valaha.

– Öröm, hogy részese lehetek a formátumnak. Már nagyon izgatott vagyok!