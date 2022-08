Pálinka lesz ebédre! Esküvőre készül Tóth Andi

Insagram-sztoriban számolt be róla Tóth Andi: esküvő lesz a családjában. No persze nem maga az ötödik X-Faktor győztese áll oltár elé, ő csak a vendégek közt foglal majd helyet, bátyja lesz az, aki megnősül.

Andi hatalmas bulival számol Fotó: Insta-sztori

Az is bizonyos: igazi, hagyományos vidéki lagzi lesz, hiszen ahogy az énekesnő írja:

Pálinka lesz ebédre egy hétig!

Vajon Marics Peti elkíséri?

A nagy kérdés persze az vajon Marics Peti is hivatalos a lagzira? A két énekes a nyár óta alkot egy párt, amit eleinte csak pletykáltak, később azonban maga Andi erősített meg egy ágyban csókolózós fotóval. Ugyanakkor azóta olyan hangokat is hallani, mely szerint nem tartott sokáig a boldogság, és már nincsenek is együtt.

Persze bárkivel (vagy bárki nélkül) is érkezzen Andi a bátyja esküvőjére, mi innen is sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak!