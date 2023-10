Nagy bajba kerülhet Kulcsár Edina: rendőrök vihetik a bíróságra

Évek óta húzódik már az a per, amelyben többek között Hódi Pamela és Kulcsár Edina neve is felmerült, ám még egy jó darabig biztosan nem kerül pont a végére. A vádirat szerint K. Zoltánt, P. Szilviát és Sz. Vivient azzal vádolják, hogy ismerősi körükből közvetítettek ki modelleket úgynevezett hoszteszmunkákra belföldre, illetve külföldi országokba is, ennek apropóján pedig az egykori szépségkirálynőt is szerették volna meghallgatni tanúként. Erre viszont nem került sor, Edinát hiába várták a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, ő éppen spontán ügyintézésre utazott Németországba.

Edina újabb tárgyalási napot hagyott ki (Fotó: Bánkúti Sándor)

– Van a Netflixen egy reality: Családi körben Tyson Furyval. Ha valaki nem tudná elképzelni az életünket, akkor nézze meg azt és máris tisztább képet kap rólunk. Egy mai példa: Márk tegnap éjjel fellépett, korán reggel felkelt, elintézte a dolgait, aztán visszafeküdt. 6 körül kinyílt a szeme, majd a semmiből közölte, hogy csomagoljak. Megyünk Németországba, mert fontos dolga van. Spontán család vagyunk – osztotta meg az Instagram-oldalán a háromgyermekes sztáranyuka. Nem ez volt azonban az első alkalom, hogy az idézés ellenére Edina nem jelent meg az ügyben tartott tárgyaláson. Korábban a várandósságára hivatkozva nem tanúskodott, illetve a hivatalos szervekhez is visszaérkezett az idézés, mivel nem vették át.

De vajon meddig bújhat ki még a kötelezettsége alól?

Komoly következményekre is számíthat

Lapunk általánosságban megkereste Dr. Lichy Józsefet, hogy megtudjuk, milyen következményekre számíthat az, akit a bíróság többször is beidéz tanúként, ám ő egyszer sem teszi ott tiszteletét. Nos, az ügyvéd úr szavai alapján nem számíthat túl sok jóra Edina.

– Elsődlegesen pénzbírságra számíthat az, aki nem jelenik meg az idézés ellenére sem. Természetesen ez abban az esetben nem állja meg a helyét, amennyiben a beidézett személynek jó oka volt a távollétre. Gondolok itt például az egészségügyi helyzetére. Ám, ha ez nem áll fent, akkor mélyen a zsebébe nyúlhat. 100, de akár 300 ezer forintra is megbírságolhatják – kezdte lapunknak Dr. Lichy József, ám mint kiderült, a pénzbírság a legkisebb probléma ebben a történetben.

A következő lépcsőfok, ha a bíró elrendeli a tanú elővezetését. Ez nemes egyszerűséggel annyit tesz, hogy a rendőr bekíséri a bíróságra az érintett személyt. Erre főként akkor kerül sor, mikor a tanú többszöri alkalommal sem tesz eleget az idézésnek, viszont az ügy szempontjából fontos lehet a vallomása. Na már most, ha valakit legalább 3-4 alkalommal szeretett volna meghallgatni a bíró, ő feltehetően fontos szereplője ennek a tárgyalásnak

– tette hozzá az ügyvéd, azaz a szépségkirálynő szempontjából nem biztos, hogy most jó ötlet volt az a németországi kiruccanás.