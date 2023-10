Mi történik? Oszter Alexandra eladja minden ingóságát, sőt a lakását is

Az életünkben néha nem árt rendet rakni, erre való a tavaszi nagytakarítás, a lomtalanítás, vagy épp a bútor- és kocsicsere, de ezek a rendrakások semmiképpen sem jelentik azt, hogy az ember maga mögött hagyjon mindent, amit eddig ismert és új életet kezdjen. Oszter Alexandra az elmúlt hetekben valami hasonlóba vágott bele, az ő "nagytakarítása" viszont különösen nagy változást feltételez.

Oszter Alexandra 2023 októberében, Palikéknál vendégeskedett (Fotó: Palikék Világa by Manna)

Művészlélek

Szandi sorsa már a fogantatása pillanatában eldőlt, az édesanyja, Failoni Donatella olasz-magyar származású zongoraművész, és az édesapja, Oszter Sándor az ország egyik legkedveltebb színművésze volt. A művészgének a páros egyetlen gyermekében összpontosultak, nem csoda, hogy Alexandra színésznő, festőművész és illusztrátor is egyben. Egy érzékeny lélek, aki sokszor olyan döntéseket hoz, amit nehezen tud értelmezni a világ.

Régi kép a múltból, együtt az Oszter família (Fotó: Simon Judit)

Kiárusítás

A mostani akciója is meglepte még a közvetlen környezetét is, hiszen senki sem látta előre, hogy Szandi áruba bocsátja az élete legfontosabb dolgait. A Bors információi szerint a művésznő eladásra kínálja a székesfehérvári dupla komfortos, három szoba, nappali és étkezős lakását. A 98 négyzetméteres ingatlanért egyébként 89,2 milliót kér, ami reális ár egy ilyen adottságokkal rendelkező ingatlan esetében. Alexandra ezenkívül eladta az autóját és a szakácskönyv gyűjteményét is... És hogy mit tervez ezek után?

Külföld vagy Diósjenő?

A művésznő ismeretségi köréből többen arra tippeltek, hogy Szandi a kedvesével együtt külföldre veszi az irányt, és a határokon túl kezdenek új életet. Szandinak azonban vannak olyan barátai, akik szerint Diósjenőn, az édesapja hatalmas birtokán telepednek majd le. Ez utóbbi feltételezést erősíti a tény, hogy Alexandra és a megözvegyült édesanyja nagyon szoros kapcsolatban vannak, így Szandi valószínűleg nem hagyná itt egyedül az anyukáját. Hogy a művésznő pontosan mit tervez, az még egy darabig rejtély marad, hiszen hiába kerestük telefonon, nem reagált a hívásainkra... A magánéletével kapcsolatban azonban nemrégiben interjú adott, Palik László vendégeként engedte meg a nagyközönségnek, hogy belelássanak a legmélyebb érzéseibe: