Megvan a bejelentés! Ez történik Bereczki Zoli megüresedett helyével a Dancing with the Stars-ban

Hetek óta tartó találgatás végére tehetünk most pontot. Kiderült, mi lesz Bereczki Zoltán megüresedett helyével a Dancing with the Stars zsűripultjában. A válasz egyszerű: üresen marad. Háromfősre csökkent az ítészek csapata.

Bereczki Zoli helyét senki sem veszi át a Dancing with the Stars zsűrijében (Fotó: Viszló Balázs)

Hárman maradtak az ítészek

Ahogy az már a műsort megnyitó izgalmas kisfilmben is látható volt: a zsűripult igencsak megcsappant, de azért így is impozáns társaság foglalja el: Ördög Nóra, Juronics Tamás és Szente Vajk személyében.

Az még szeptemberben derült ki, hogy Bereczki a színházi tevékenységei miatt nem tud elköteleződni szombat esténként a műsor mellett. Azóta folyamatos volt a találgatás, kivel pótolják a hiányát, már ha pótolják. Ahogy azt korábban a Bors is megírta, a nézőknek lettek volna kívánságai. Sokan például Liptai Claudiát várták a zsűripultba, de voltak, akik szerint a második évad győztese, Tóth Andi lenne a megfelelő személy. De az első két évadban zsűriző Molnár Andi neve is felmerült. Sőt, az is benne volt a pakliban, hogy vendégzsűritag érkezik, mint a korábbi évadokban a szappanoperahős Gabriela Spanic és Facundo Arana.

A műsorvezetőpáros változatlan

Nos, az idei évadban egyik favorit sem léphet az összeszokott trió közé, de talán nincs is ezzel gond, egyikük esetében sem kell aggódni, hogy ne tudnák kitölteni a műsoridőt véleményükkel. Ördög Nóri különösen rutinos: ő az előző három évad mindegyikében a zsűripultban ül. Juronics Tamás Kossuth-díjas táncművész és koreográfus, színházi rendező, érdemes művész tavaly csatlakozott a műsorhoz, csak úgy, mint Szente Vajk Jászai Mari-díjas színész, rendező, drámaíró, műsorvezető, érdemes művész.

A műsorvezetőpáros az első év óta változatlan: Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András konferálja majd fel a táncosokat, majd faggatja a zsűrit a produkciók után.