"Tönkretette a karrierem" - először beszélt a Himnusz-fiaskóról Király Linda

A Dancing with the Stars harmadik élő adása miatt a táncosoknak le kellett mezteleníteni a lelküket. A Több, mint tánc tematika megkövetelte, hogy megmutassák önmagukat. Király Linda meglepő őszinteséggel vallott életéről, a nehézségekről és kudarcokról, amikkel eddig meg kellett birkóznia. Először beszélt az ominózus Himnusz-bakiról is.

Fotó: Mate Krisztian

"Számtalan olyan helyzet volt az életemben, amikor muszáj volt összeszednem magam és újrakezdeni" - kezdte Linda. Úgy fogalmazott, hullámvasút az élete. "16-17 éves voltam, amikor Magyarországra költöztünk. Se írni, se olvasni nem tudtunk magyarul, magányos voltam, mert nem igazán tudtam még beilleszkedni, nem tudtam még úgy kifejezni magam. Úgy költözünk ide, hogy anyukám nem volt egészséges. Petefészekrákkal küzdött és csak 13 százalék volt a túlélési esélye. Az, hogy most egészséges az anyukám, azt Magyarországnak köszönhetjük. Ő itt érezte magát itthon, és ezzel tudott meggyógyulni".

Aztán egy másik kegyetlen emlékre is kitért az énekesnő.

"Szinte még egy éve sem voltam Magyarországon, amikor jött egy felkérés. A Himnusz-történet. Az egy óriási csapás volt, borzasztóan haragudtam magamra, hogy hagytam, hogy egy lámpaláz ilyen szinten tönkretegye a karrierem."

Mint mondta, egyetlen komment sem volt annyira bántó, mint amit ő érzett. Tinédzserként nagyon nehéz volt feldolgoznia ezt a kudarcot.

Király Linda a táncában ezeket is megjelenítette, ahogy az elhízással kapcsolatos bántásokat is belevonta a történetbe.