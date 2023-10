Megrázó jelenetek a TV2 stúdiójában: ők estek ki a Dancing with the Stars műsorából

A Dancing with the Stars 4. évadának 3. adása is rengeteg izgalmat és könnyet tartogatott a közönségnek, hiszen mindenki rendesen odatette magát, betekintést engedett a lelkébe, és olyan produkcióval készült, amit igazán élvezetes volt nézni. Viszont akármilyen jók is voltak a táncok, egy párosnak sajnos mindenképp véget ér a verseny.

A veszélyzónába Eszenyi Enikő, Hunyadi Donatella és Király Linda került. A zsűri döntése alapján Király Linda és Suti András jutott tovább. A nézők pedig úgy döntöttek, hogy a Dancing with the Stars műsorát Eszenyi Enikőnek és Hegyes Bercinek kell elhagynia.