"Jaj ne, Chandler!" – magyar sztárok gyászolják Matthew Perryt

Ahogy arról lapunk is beszámolt, szombaton elhunyt Matthew Perry. A Jóbarátok sztárjára a Los Angeles-i otthonában, a saját jakuzzijában találtak rá, vélhetően megfulladt. Bár korábban voltak alkohol és drogproblémái, az elsődleges információk szerint a helyszínen nem találtak drogot, valamint idegenkezűségre utaló nyomokat.

Matthew Perry 54 éves korában hunyt el Fotó: AFP

Matthew Perry halála természetesen az egész világot megrázta. A családja és a barátok mellett rajongók milliói gyászolják a népszerű színészt. Köztük magyar hírességek is...

Bochkor Gábor

A népszerű rádióst nagyon megérintette a színész halála, ugyanis nagy Jóbarátok-rajongó volt. Nehéz is lenne olyan embert találni, aki ne kedvelte volna Chandler Bing karakterét.

Jaj ne, Chandler! Matthew Perry 54 éves volt. Nyugodj békében, drága Jóbarát!

– olvasható a rádiós posztjában.

Vajna Tímea

Az özvegy elsők között állt be a gyászolók sorába. Az Instagram-oldalán egy fotót is posztolt Matthew-ról, a portré mellé pedig egy összetört szívet is mellékelt. Timi közösségi oldala mostanában sok ilyen poszt kapott helyet, hiszen nem csak a sztárvilágból gyászolt, de sajnos a magánéletében is történtek tragédiák.

Vajna Timit is megrázta a sztár halála Fotó: Instagram

A búcsúzók sora percről percre bővül... Vajna Tímea és Bochkor Gábor után többek között Tóth Vera, Mészáros Norina, Király-Virág Anita és Lotfi Begi is megemlékeztek a sztárról. Legtöbben azt emelték ki, hogy mennyire hihetetlen, hogy ilyen fiatalon hagyott itt minket kedvenc sorozatsztárunk.