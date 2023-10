Úgy tűnik, hogy a TV2 sztárja, Marsi Anikó is szereti a Sztárban Sztár leszek!-et, ugyanis ő is ott volt a stúdióban, ráadásul a férje, Gyarmati Gábor is vele tartott. A jelek szerint dúl a szerelem, ugyanis igazi csókcsata zajlott le köztük a nézőtéren, olyanok voltak, mint az egymásba habarodott tinik. Mondhatni lebuktató lesifotó is készült róluk, miközben valószínűleg azt hitték, hogy senki sem látja őket:

Marsi Anikó és szerelme láthatóan nagyon jól érzik magukat egymással / Fotó: Bors