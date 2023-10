Fájdalmas részlet derült ki Marics Peti és Valkusz Milán múltjából: "hónapokig nem volt meleg víz"

Immáron hivatalosan is elrajtolt a Dancing With the Stars, az ország egyik kedvenc műsora. A TV2 látványos műsorában sztárok tanulnak táncolni profi táncművészek mellett, és hétről hétre elő kell adniuk egy-egy látványos produkciót. A nézők szavazhatnak, hogy melyik előadás volt a kedvencük, így a sztároknak nagyon meg kell erőltetniük magukat, ha nyerni akarnak. Most Marics Peti és Stana Alexandra árult el pikáns részleteket.

Marics Peti és Valkusz Milán legjobb barátok

A Dancing With the Stars aktuális tematikája a föld körül, ehhez kell igazítaniuk a pároknak a koreográfiájukat. Marics Peti és Alexandra Ázsiát kapták, és ezzel kapcsolatban árulták el érzéseiket. Ennek keretei között Peti elmondta, hogy Milánnal már jártak Ázsiában, és bár nagyon meleg volt, vegyes érzésekkel tértek haza. Voltak jobb és rosszabb pillanatok: az ételek sem arattak osztatlan sikert náluk, és az illemhelyekkel is gyakran voltak elégedetlenek. Ezzel Alexandra is egyet értett, ő ugyanis táncolni volt Kínában.