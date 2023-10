„Büdösek vagyunk?” – Élő adásban beszélték ki Maricsékat a rádiósok

Szerdán a Sláger FM reggeli műsorának műsorvezetői megdöbbentő esetet meséltek el a rádióhallgatóknak. Pontosan arról van szó, hogy szerették volna a Sláger Reggelbe megvendégelni az oly nagy népszerűségnek örvendő VALMAR duót, vagyis Marics Petit és Valkusz Milánt, ám a műsorvezetők legnagyobb megdöbbenésére meghívásukat az énekes és a rapper visszautasította. A rádiós csatornán naponta többször is találkozhatunk a hírességek dalaival, épp ezért állnak értetlenül döntésük előtt. Somogyi Zoltán és Pordán Petra megkérdezte a hallgatóktól, tud-e valaki olyan esetről, ami indokolhatja a fiúk nemleges válaszát. Morfondíroztak a lehetőségekről, ám nem jutottak előrébb. Ekkor egy fura gondolattal állt elő a rádiós csapat női tagja.

Az egyik, ha nem a legnépszerűbb páros a magyar zeneiparban (Fotó: Nagy Zoltán)

„Büdösek vagyunk, talán ezért nem jönnek?” – tette fel a kérdést az éterben Petra, melyhez Zoli is csatlakozott.

„A rádióhallgatókat megtisztelhetnék azzal, hogy bejönnek hozzánk, hiszen nap, mint nap hallgatják őket” – mondta a rádiós.

De hogy mi lehet a valós ok? Az egyelőre csak találgatás. Addig biztosan, amíg Peti és Milán nem ad megfelelő választ a kérésükre, már ha egyáltalán veszik erre a fáradtságot. Vagy talán a hallgatók között akad valaki, aki magyarázatot ad a visszautasításra?

Marics Peti Stana Alexandra oldalán próbálja bizonyítani, a tánchoz is van tehetsége Fotó: TV2

Nos! Lássuk csak, mi állhat a döntésük mögött.

Még az is lehet, hogy szimplán a Sláger FM-mel nem szimpatizálnak. De vegyük a legegyszerűbb lehetőséget, annyira elfoglaltak – különösen Marics, aki jelenleg a TV2 Dancing with the Stars című táncos műsorában igyekszik meggyőzni a közönséget arról, hogy az éneklés mellett máshoz is ért –, hogy egy kisebb interjú sem fér bele az életükbe. Esetleg nincs szükségük már népszerűsítésre, mert produkciójuk már magától „működik”… De az is lehet, hogy a sikertől annyira elszálltak, hogy válogathatnak a lehetőségük között.

Valljuk be, tulajdonképpen ez esetben mindegy is. Egy a fontos: nem tették meg azt a lépést a Sláger FM hallgatói előtt, hogy egy kisebb beszélgetéssel viszonozzák azt, hogy minden áldott nap az ő zenéjüket hallgatják.