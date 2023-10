Mindenkit megdöbbentett Köllő Babett a Sztárban Sztár leszek! sajtótájékoztatóján – Galéria

Köllő Babettől megszokhattuk, hogy extrémnél extrémebb ruhakölteményekkel kápráztatja el a nézőket a Sztárban Sztár leszek! stúdiójában, a dögös, általában mélyen dekoltált összeállításai hétről hétre megérnek egy külön cikket.

Köllő Babett hétről hétre elvarázsolja a nézőket Fotó: TV2

Talán ezért is lepett meg mindenkit kedd délelőtt a tehetségkutató negyedik évadának nagyszabású sajtótájékoztatóján, amin büszkén mutatta be az élő show-ba jutott négy versenyzőjét. Babett ugyanis egy sportosan vagány farmertopban és egy hozzá passzoló trapéznadrágban jelent meg a villanó vakuk előtt, és bizony vitathatatlan, hogy ez a kevésbé dívás, természetes stílus is remekül állt neki.

Babett farmerszerkóban is nagyon dögös volt Fotó: Markovics Gábor

A magát babusgatós Mesternek tartó színésznő csapatát Nagy Alexandra, Szentmihyályi Norman, Tasi Dávid és Csonka Mike erősíti, Babett szerint mindegyiküknek megvan az erőssége, és fontos, hogy csak a saját teljesítményükre koncentráljanak az előttük álló, feszített tempójú hetekben.

Változtak a szabályok

A negyedik évadra egyébként alaposan megváltoztak a népszerű tehetségkutató szabályai. Az élő show-ba idén 16 versenyző jutott be a korábbi 12-höz képest, ez azonban azt is jelenti, hogy már az első hétvégén dupla adás vár az énekesekre, és összesen 4 versenyzőtől búcsúzunk.

Az élő show-ba jutott fiatalok ennek ellenére mosolyogva álltak össze egy csapatképre, annak ellenére, hogy napról napra nagyobb rajtuk a nyomást.

Íme a top 16! Fotó: Markovics Gábor

A Bors természetesen részt vett a sajtótájékoztatón, az ott készült képeket az alábbi galériában nézheted meg!