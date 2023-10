"1 hét lázas betegség": súlyos betegségéről mesélt Kiszel Tünde

Kiszel Tünde egyszerűen megállíthatatlan. Nincs olyan akadály, amelyet ne tudna leküzdeni, és amikor kijelöl maga előtt egy célt, azért küzd és harcos, és nem mondd le soha az álmairól. Most például arról számolt be, hogy nagyon beteg volt, ennek ellenére amint kicsit jobban lett, színházba ment.

Kiszel Tünde igazi szexistennő / Fotó: Budai Tibor

Kiszel Tünde megállíthatatlan

Ha valaki két tényt szeretne megállapítani Kiszel Tündéről, akkor azok minden bizonnyal a következők lesznek:

Nem foglalkozik a negatív emberekkel és a sértésekkel, hanem csak a szeretetre és az őt támogató visszajelzésekre támaszkodik, éppen ezért töretlenül jelennek meg a naptárai Kiszel Tünde egy igazi szexistennő : mindig is az volt, és ennyi év után továbbra is az, s nincs olyan férfi Magyarországon, akinek legalább egyszer ne lógott volna a falán a naptára

Azt is tudni lehet emellett, hogy Kiszel Tünde nagyon kitartó, és ha valamit célul kitűz, azt meg is valósítja. A modell arról vallott éppen, hogy nagyon súlyosan beteg volt: egy egész hétig lázasan feküdt otthon és rosszul volt. A jelek szerint azonban nincs ok az aggodalomra, és már jobban is lett, és elment egyet mulatni:

Több, mint 1 hét lázas betegség után végre az imádott Erkel Színházban!

- írta, és azt is elárulta, hogy a János Vitézt nézte meg - szúrta ki a Metropol.