Kamarás Iván balesetet szenvedett, súlyosan megsérült

Megrázó hírt közölt szűkszavúan Facebook-oldalán Kamarás Iván színész, színművész és televíziós személyiség. Rövid posztjában elárulta, hogy eltörte a lábát, és ezért kényszerpihenőre kell vonulnia.

Eltört a lábam, ebben a formában most nem tudok ülni. Ebcsont beforr, de most kicsit pihenek

- írta bejegyzésében a színművész.

Sok projekt van folyamatban a színésznél

A legrosszabbkor érkezett ez a sérülés Kamarás Iván számára, ugyanis néhány nappal korábban ő maga jelentette be, hogy rengeteg olyan projektben vesz részt mostanában, amikről egyelőre még nem beszélhet, pedig szívesen megosztaná a követőivel. Előtte pedig a szinkronszínészként is tevékenykedő sztár egy videójáték több karakterének is adta a hangját.