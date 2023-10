HETI TOP 5: Elfordultak Azahriah-tól a rajongói, Berki utolsó átverése

A Valmar énekesének egy perc nyugta nincs, amióta szakítottak Tóth Andival. Marics Peti hiába kezdett új életet, és a pletykák szerint összejött Kovács Gyopár színésznővel, a rajongói folyamatosan az aggodalmuknak adnak hangot amiatt, hogy sokat dolgozik a Dancing With The Stars-ban. Az énekesnek egy új közös fotót kellett posztolnia ahhoz, hogy végre elhiggyék a koncertre járó követőik, hogy nem szűnik meg a zenekaruk és együtt vannak Valkusz Milánnal.

Valkusz Milán és Marics Peti között minden rendben van Fotó: Nagy Zoltán

Mi történik Azahriah körül?

A szuper-népszerű énekes kezéből eddig csak arany került ki, hiszen minden egyes dala slágerré vált napok alatt. A kivételt talán a Korda György nevéhez köthető Reptér című sláger feldolgozása jelentette, amit meghallva a rajongók, teljesen kiakadtak Azahriah-ra. A kommentszekció órák alatt megtelt olyan hozzászólásokkal, melyek szerint jobb, ha a fiatal énekes megmarad a dalszerzésnél és nem kezd feldolgozásokba, mert az nagyon nem megy neki...

Azahriah a saját dalaivel lett népszerű Fotó: Azahriah

Berki utolsó átverése

Ha valami a héten kiverte a biztosítékot, az Berki Mazsi őszinte vallomása volt. Az özvegy Hajdú Péter műsorában arról beszélt, hogy nem volt igaz, hogy élőben közvetítették a közös kislányuk, Emma születését... A baj ezzel csak az, hogy a páros többszáz embertől fogadott el pénzt azért, hogy a nézők élőben követhessék az eseményeket.

Berki Kriszitán és Mazsi a kislányuk megszületése előtt Fotó: Bors

Hónapok után is forrnak az indulatok

Sipos F. Tamás most már biztos, hogy nem lesz a legjobb barátja Kecskés Enikőnek, akivel először az Ázsia Expressz forgatásán vesztek össze, majd most, hónapokkal később is keményen beszólogattak egymásnak az Ázsia Expressz-Kibeszélő műsor keretein belül. Hogy kinek van igaza a konfliktusban, azt csakis a nézők hivatottak eldönteni...

Enikő keményen beszólt Siposéknak Fotó: TV2

Szakítottak Rékasiék

Külön utakon folytatja Rékasi Zsigmond és Gallai Melitta. A fiatalok a Párharc című, hamarosan induló TV2-es műsor sajtótájékoztatóján jelentették de a hírt, amivel szinte sokkolták a hallgatóságot. Hiszen pont azért jelentkeztek a párosok műsorában, mert biztos lábakon állónak gondolták a kapcsolatukat. Ennél nagyobbat nem is tévedhettek volna...