Rettenetesen kellemetlen helyzetbe került G.w.M, senki sem lett volna a helyében

Ha zenésznek megy az ember, számolnia kell sajnos azzal is, hogy sokszor nagyon mozgalmas az élet: a fellépések, a bulik egymást követik, hajnalig tart a munkaidő. A zenészek sokszor egyik városból a másikba utaznak egy este alatt, emiatt rengeteget időt töltenek el az autóutakon. Szokták mondani a zenészek, hogy fél életüket az autójukban töltik, és ez valóban így is van. Szép számmal tudunk olyat is, aki egy fellépésére menet robbant le, és olyanról is hallottunk már, aki hazafelé jövet ütközött némi gondba a verdájával.

Nem esett jól a rapperek, hogy nem tud elindulni csapatával hazafelé / Fotó: Bors

Pécsen rekedt G.w.M

Így volt ezzel most Kulcsár Edina férje, a rapper G.w.M is, aki fellépése után távozott volna a pécsi bulijáról tegnap éjjel, csak nem tudott.

Soha nem érünk haza... Besz*rt a kocsi, amivel jöttünk...

– írta ki Instagram Story-jában a zenész, aki látszólag hajnalban szeretett volna már végre ágyba kerülni, ám ez még váratott magára: hajnal fél ötkor még mindig nem tudta ugyanis, hogyan jut haza... Szokták mondani, hogy aki éjjel legény, az legyen nappal is az, azonban Varga Márk, azaz G.w.M munkája fordított munkarendű: éjszaka dolgozik, nappal pihen, vagyis pihenne...

Az zenészek élete fordított, Márk reggelre ért volna így is haza Fotó: Instagram

Nem tudni, hogy Márk végül hogyan jutott haza. Mindenesetre ahogyan azt már említettük, nem ő az első, aki hoppon marad egy kis műszaki baki miatt. Szinte napra pontosan egy éve, hogy L. L. Junior is arról posztolt, hogy egy benzinkúton ragadt, mert a kocsija megadta magát.

– Ma este sajnos az autónk lerobbant, próbáljuk szervizelni... Egyszerűen nem tudjuk megoldani, nagyon készültünk a mai műsorra, de nagyon nagyon sajnálatos módon ezt nem tudjuk megoldani – írta ki Junior tavaly ilyenkor az orosházaiaknak.