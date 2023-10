Milliók várják a szabadulása után Galambos Lajost

Ugyan Galambos Lajost 3 év 6 hónapra ítélte a bíróság és „mindössze” fél éve kezdte meg büntetése letöltését, ha minden jól megy hat hónap múlva már ismét a szabad emberek életét élheti. A megadható kedvezményekkel és persze az előzetesben töltött idővel a háta mögött ugyanis most járhat a rácsok mögött töltendő ideje felénél. Lajcsi jó barátja és egykori zenekarvezetője, Lagzi Laci a Borsnak elmondta, mi várhat majd korábbi zenésztársára és mentorára, ha valamikor 2024 tavaszán elhagyja a börtönt.

Lagzi Lacit sokan kérdezik Galambos Lajosról (Fotó: Facebook)

„Ovációban tör ki a nézőtér...”

– Ott voltam Lajcsi mellett az utolsó fellépésén és ott leszek akkor is, amikor kijön a börtönből, hiszen ez egy barát dolga. Az utóbbi hónapokban életben tartottam a mulatós lángját és rengeteg önálló fellépésen vagyok túl. Ha színpadra lépek, minden alkalommal azzal kezdem a bemutatkozását, hogy a művésznevemet Lagzi Lajcsitól kaptam, vagyis ő volt a névadó keresztapám és a mentorom is. Ezen a ponton minden egyes alkalommal hatalmas ovációban tör ki a nézőtér.

Vagyis egyértelmű jelét kapom annak, hogy a közönsége visszavárja őt

– kezdte lapunknak Kozelka László, vagyis Lagzi Laci, aki hozzátette, a fellépések után rengetegen lépnek oda hozzá és sokan kérdezgetik őt barátjáról, Galambos Lajosról.

Galambos Lajost rengeteg rajongó várja (Fotó: Keresztesi Balázs)

„Szeretnének már a koncertjein táncolni”

– Igazából nem mondhatnám, hogy meglep az a szeretet, amivel nem csak felém, de Lajcsi felé is fordulnak az emberek. Nagyon jó lenne, ha olvashatná ezeket a sorokat odabent és tudná, hogy mennyien szeretik és támogatják őt és persze azt is, hogy rengetegen várják már, hogy újra trombitát és mikront ragadjon és felcsendüljön mondjuk a Hosszú, fekete haj! A legutóbbi koncertemen is sokan jöttek oda hozzám és kértek, mondjam meg Lajcsinak, hogy szeretnének már az ő koncertjein is táncolni, énekelni, pont mint korábban – magyarázta az ismert mulatós zenész, aki szerint Galambos bankot fog robbantani, ha vége a rémálomnak, amiben most él.

„Mindenért kárpótolja majd a közönség”

– Lajcsi népszerűségén nem esett csorba, ezt bizton állíthatom. Elképesztő, micsoda sikítás és tapsvihar tör ki már csak attól, hogy kimondom a nevét. Szerintem ha a szervezők megtudják, pontosan mikor szabadul, úgy teleírják a naptárját, hogy annyi nap nincs is az évben.

Lajcsinak sosem a pénz számított, amikor a színpadra állt, de hogy most minden módon kárpótolja őt a közönség, arra mérget veszek

– jelentette ki Borsnak Lagzi Laci.