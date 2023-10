Egyre több a vita: már a pénzen is összeveszett Harry és Meghan

Legutóbb is arról cikkeztek, hogy feszült a viszony Harry herceg és Meghan Markle között. Akkor a lesifotósok buktatták le őket, miután hazatértek a nyaralásukból. Meghan mérgesen vágtatott előre, magára hagyva Harryt, még csak azt sem nézte meg a volt színésznő, követi-e a férje.

Most a bennfentesek szerint a pénz miatt áll a bál a hercegi párnál. Mióta elhagyták a királyi családot, különböző módokon akartak pénzhez jutni (Károly király ugyanis befagyasztotta a tőle jövő pénzfolyamot). Szerződtek a Netflixszel és a Spotify-jal is, azonban ezek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A Spotify egyik vezetője keresetlen szavakkal illette őket, jelesen: "ezek ki*ott szélhámosok".

Most új pénzforrás után kell nézniük, de a hírek szerint ebben egyáltalán nem tudnak megállapodni.

Egy, a párhoz közelálló forrás elmondta, Meghan ki volt borulva, hogy az Egyesült Királyságban nem a maga ura volt és nem költhette úgy a pénzt, ahogy csak szerette volna. Most az Egyesült Államokban "élvezi a celeb státuszát". Ugyanez azonban nem mondható el Harryről, aki leginkább jótékonykodni szeretne a pénzből.

"Nagyon az az érzésem, hogy Harry a jótékonysági munkára és a családjára szeretne koncentrálni, míg Meghan sokkal inkább arra, hogy továbbvigye márkáját."

A forrás szerint Meghan a saját megjelenésén és megítélésén igyekszik javítani, Harryt viszont már egyáltalán nem érdeklik a külsőségek és nem hajlandó újabb pletykákat megosztani a királyi családról. Meghan élvezi a visszatérését az Államokba, Harryben viszont egyre nagyobb a feszültség, hogy még karácsonykor sem lehet együtt a családjával és egykori barátaival. Meghan ugyanis kijelentette, hogy ki nem állhatja Angliát és esze ágában sincs ott felnevelni a gyerekeiket, Harry meg lakásokat nézeget Londonban.