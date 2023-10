Aggódnak a rajongók, rá sem lehet ismerni a Magnum sármos sztárjára

Tom Sellecknek eddig védjegye volt a hatalmas bajusza: a Jóbarátokban és a Magnum című tévésorozatban is azt viselte. 2015-ben még a Halhatatlan Bajuszok Csarnokába is felvették.

Fotó: Twitter

Most viszont a kaliforniai San Fernando Valley egyik gyorsétteremben úgy kapták lencsevégre a 78 éves színészt, hogy bajusza mellett egész ábrázatát ősemberes szakáll borította. Ápolatlan külseje láttán sok rajongója komolyan aggódni kezdett, hogy mi állhat újfajta megjelenése hátterében - írta meg a Daily Star.

A változás azért megdöbbentő, mert korábban hallani sem akart arról, hogy módosítson fizimiskáján, egyes pletykák szerint az Indiana Jones szereplőválogatásán is emiatt maradt alul Harrison Forddal szemben. Egyszer mégis megszabadult az ikonikus bajusz egyik felétől Conan O'Brian show-műsorában, ezt most te is megnézheted a következő videóban.