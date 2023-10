Jákob Zoli alig hitt a fülének: Drámai vallomás A Nagy Ő-ben

A 30 éves szépség számára az őszinteség a legfontosabb emberi erény. Ezért sem volt képes tovább magában tartani azt a titkát, ami döntően befolyásolhatja számára A Nagy Ő kimenetelét. Zoli ugyanis dönthet úgy, hogy átverve érzi magát és akár azonnal, rózsaceremónia nélkül is hazaküldheti Vivient. A nő vállalta a kockázatot, a tét pedig minden szempontból óriási, hiszen ő lehet az egyik nagy esélyese a magyar milliárdos szívéért folyó ádáz küzdelemnek.

Vivien mindent őszintén bevallott Jákob Zolinak. (Fotó: TV2)

Talán egyszerűbb lett volna, ha simán hazaküldik a lányok

Vivien talán a megfelelő alkalmat várta, hogy színt vallhasson. Arra azonban biztosan nem számított, hogy ezt az alkalmat tálcán kínálják majd neki ellenfelei, akik egy szavazáson úgy döntöttek, hogy őt és Virágot küldik "haza" mondván, hogy bennük érzik legkevésbé, hogy őszintén vonzódnak Zolihoz. Vivien számára talán az lett volna a legegyszerűbb, ha az élet választ helyette, vagyis valóban véget ért volna számára A Nagy Ő, de a műsor készítői nem adták számára ilyen könnyen ezt a döntést. Őt és Virágot is maga Jákob Zoltán várta egy mátrai luxusvillában, hogy személyesen győződjön meg szándékaik tisztaságáról.

"Őrlődők és ezt látták rajtam a lányok..."

Vivien végül egy négyszemközti beszélgetésben kiterítette lapjait Zoli előtt. „Egy nagyon-nagyon pozitív személyiség vagy, akinek nagyon jó kisugárzása van és tényleg lehengerlő és férfias és minden, amit én keresnék egy férfiban. De a beköltözés előtt megismertem valakit. Eléggé megfogott, de amikor megláttalak téged tegnap, azt éreztem, hogy wow és egyszerűen akkora gondban vagyok és őrlődök, és ezt látták rajtam a lányok.”

Hogy itt vagyok bent és el vagyok veszve ebben a helyzetben

– vallotta be Vivien, hogy a szíve nem volt teljesen szabad a beköltözés napján.

Komoly kételyek ébredtek Zoliban. (Fotó: TV2)

"Nekem ez a történet egy kicsit sántít

Jákob Zoltán szinte rezzenéstelen arccal hallgatta Vivien szavait, majd megkérdezte, hogy hol is tart pontosan a bevallott románc. Miután pedig megtudta, hogy mindössze egyetlen találkozásról volt szó, a gondolataiba mélyedt, majd elmondta véleményét. „Én a te helyedben nem mondtam volna el ezt, ha az a másik nem érdekelne. Neked kell döntened, mert azt látom, érdekel ő is. Megkérhetlek arra, hogy meghallgatod, amit mondok és közben nem magyarázkodsz? Nekem ez a történet egy kicsit sántít. Ha én azt feltételezem, hogy te egyszer találkoztál ezzel a valakivel, akkor nem hiszem, hogy annyira megfogott, hogy így meggondold magad. Szóval valami más is történhetett és ha így volt, akkor viszont nem voltál őszinte...– mondta a keddi adás utolsó pillanataiban Viviennek a magyar milliárdos.

„Sem magamat, sem Zolit nem szerettem volna becsapni”

A Ripost megkereste Vivient, aki őszintén mesélt a pillanatról, amikor rájött, nincs más választása, mint Zoli elé állni és őszintén beszélni a benne kavargó kételyekről. „Azt vallom, hogy a titkok sosem vezetnek jó útra. Sokszor mondtam már a műsorban is, hogy őszinte ember vagyok és ebben a helyzetben sem magamat, sem pedig Zolit nem szerettem volna becsapni, vagy áltatni.”

Amikor leültünk egymással szemben, csak úgy cikáztak a gondolataim.

„Láttam magam előtt, ahogy egyszerűen hazaküld, de közben reménykedtem benne, hogy megértő lesz, hiszen a kastélyban mégiscsak tizenhét nő verseng érte, vagyis tudja, hogy milyen az, amikor választás előtt áll” – kezdte a lapnak Vivien, aki a beköltözés előtt már átesett egy rázós beszélgetésen azzal a bizonyos másik férfival. „Neki is félve mondtam el, hogy részt veszek A Nagy Ő-ben, de nagyon megértő volt. Ez is közrejátszott abban, hogy megfogott. Ezzel persze nem könnyítette meg a helyzetemet. Attól a naptól kezdve folyamatosan őrlődtem. – tette hozzá a fiatal nő.

Vajon üzletember végül Vivient küldi haza? Ő maga dönt úgy, hogy nem folytatja? Netán a lány visszatérhet riválisai közé és kap esélyt arra, hogy végül ő legyen az üzletember szíve választottja? Hogy végül Jákob Zoltán hogyan dönt, az kiderül A Nagy Ő ma esti adásából, közvetlenül az Ázsia Expressz után.