Vadonatúj fotóval jelentkezett szerdán Molnár Gusztáv, aki körülbelül két hónappal ezelőtt hagyta el azt a komlói rehabilitációs intézetet, ahol nem kevesebb mint 265 napot töltött, hogy egyszer és mindenkorra leszámoljon súlyos alkoholfüggőségével.

A nőknek is feltűnt a változás, amin Molnár Gusztáv keresztülment Fotó: Facebook

A színész a külvilágtól teljesen elzárva gyógyult, a telefonját sem használhatta, a rehabilitáció alatt pedig a sport lett az új szenvedélye, ami bizony meg is látszik rajta. Gusztáv teljesen kicserélődött, ami a rajongóknak is azonnal feltűnt!

- Nézem ezt a képet saját magamról. Azon gondolkozom, hogy a legnagyobb bátorság az, amikor magadról mered elmondani az igazságot, és nem másokról. Bár nem mindig az igazság a fontos, hanem, hogy mi az igaz. Talán a legnagyobb szabadságot most az adja, hogy felismertem, hogy nekem nem kell mindig boldognak lennem. Nekem szabad néha szomorúságot éreznem. A saját szemem nézem, és ott van benne a múltam, és ha jobban nézem, talán megláthatom a jövőmet is. Apám szeme is az enyém. Ott van mögötte mindenki, akit valaha ismertem. Öregszem, de most már barátom az idő. Ti mit láttok a szememben?

- tette fel a kérdést a 36 éves színész, a gondolatmenete pedig sokakat megérintett a szebbik nem képviselői közül.

Ostromolják a nők a színészt

Gusztáv új fotójához rövid idő alatt rengeteg komment érkezett, csütörtök délutánig nem kevesebb, mint 161! Az egykori sorozatsztár főként nőktől kapott visszacsatolást, több hölgy is megpróbálta megfejteni, hogy vajon mi látható az égszínkék szempárban.

- Szép szemed van. Én amit látok benne, hogy két ember van benned. Az egyik a megbízható, szavát tartó, a másik a link ember. Te döntöd el, melyik mutatja a múltat és melyik a jövőt.

- Jobban nézel ki, mint valaha, csak így tovább!

- A jövőt látom a szemedben.

- Új életet, erőt, kitartást. Na, egy kis huncutságot is.

- De jól nézel ki, maradj így!

- Azt látom, hogy szép lassan kell keresni egy társat, aki szeretni fog, és a szemedben ott lesz a szikra, mely új utat mutat a boldogság felé!

Ilyen és ehhez hasonló hozzászólások árasztották el a színész bejegyzését, ő azonban nemrég óvatosan fogalmazott a Borsnak a magánéletéről.

Nem keresi a lányok társaságát

Gusztáv néhány hete a Borsnak vallotta be, hogy jelenleg nincs nő az életében, és igencsak óvatos, ha a szívügyekről van szó.

- Jelenleg nincs nő az életemben, de most nem is ezen van a fókusz. Nagyon élvezem azt az önismereti utazást, amin részt veszek, elsősorban magamon szeretnék dolgozni. Amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy a múltban sok csalódás ért, ezért megígértem magamnak, hogy a továbbiakban óvatosabb leszek a szívügyekkel - árulta el a Borsnak Gusztáv.