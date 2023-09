Végre egy jó hír! Hatalmas öröm érte Béres Anettet

Béres Anett embert próbáló időszakon van túl a balesete után, de a nyár és a szeptember már megszámlálhatatlan pozitív élményt tartogatott számára. Nemrég visszatérhetett a munkájába, ami nagy megkönnyebbülés volt számára. Természetesen előtte az orvosa véleményét is kikérte, aki csak, egy feltétellel adott erre engedélyt.

Anett nagyon boldog, hogy újra munkába állhatott / Fotó: Béres Anett

– Nagyon jó érzés, hogy visszatérhetek a munkába. Persze az orvosom kiemelte, hogy ne ugorjak bele a feladataimba. Két vállalkozásom is van, így néha nehéz összeegyeztetni a sok feladatomat. A munka mellet még járok gyógytornára, fizioterápiára, így a hét mindennapjára jut valami program – mondta lelkesen Anett, aki azt is elárulta, hogy fizikailag hónapról-hónapra egyre erősebbnek érzi magát.

Ugye dolgozom egy szépségszalonban, ott azért főként ülnöm kell, de a másik vállalkozásomnál már fizikai munkát is végzek. Sport italokat szállítok konditermekbe így a flakonokat oda kell vinnem, ez azért komoly fizikai megpróbáltatás bárkinek. De az orvosom elmondta, hogy guggolva emeljek, és ne hajolva, ez senki gerincének nem tesz jót. Korábban is ha tehettem kiskocsival vittem a zsugorokat, ahol viszont lépcső volt, oda kézbe kellett cipelni. Korábban három köteggel mentem fel, de most csak egyesével, vigyázva viszem őket

– büszkélkedett.

Rengeteg élménnyel gazdagodott a nyáron / Fotó: Béres Anett





Nem csak fizikailag, de mentálisan is erősebb

Anett azt is elmesélte, hogy a fizikoterápia és a munka is jót tesz neki, hiszen egyre erősebbnek érzi magát és a fájdalmai is múlnak.

– Korábban nagyon hamar elfáradtam, ha félórát álltam megfájdult a hátam és le kellett feküdnöm. Most már egyre erősebb vagyok, így már egy órát is tudok egy helyben állni, és elég ha leülök egy pár percre megpihenni. De nagyon boldog vagyok, hogy egyre erősebb vagyok – nevetett. – Büszkén mondhatom, hogy boldog vagyok a szorgos mindennapok miatt – mondta az egykori valóságshow szereplő, aki hozzátette, hogy ma már sokkal inkább a jelenre fókuszál. Korábban jó előre megtervezte az életét, szinte a nyugdíjas koráig. Most már nem tervez ennyire előre, de ez nem azt jelenti, hogy ne lennének céljai az életben.