Varga Viktor új lakótársakkal gazdagodott

Varga Viktor közel három éve húzódó házfelújítós projektje hamarosan a végéhez ér. Eddig nem mentek könnyen a dolgok, ugyanis a zenész a Borsnak legutóbb azt mesélte, hogy elrohadt a háza faszerkezete, amit teljesen ki kellett cserélni. Úgy tűnik ez a káreset nagy motivációt és lendületet adott a zenésznek, aki a rengeteg munka után most már eljutott oda, hogy az olyan utolsó simításokat végzi, mint például a medencék feltöltése.

Varga Viktor az új lakótársait is beköltöztette már (Fotó: Szabolcs László)

Új lakótársak is beköltöztek

Viktor köztudottan a természet embere. Fontos számára, hogy olyan környezetben élhesse a mindennapjait, ahol eggyé tud válni a vadonnal. Legutóbbi látogatásunk során Viktor megmutatta, miként teszi számára komfortossá szeretett otthonát. A zenész azóta új lakótársakkal is gazdagodott. Instagram történetében osztotta meg, amint két nagyobb halat is elszállásol medencéjében, amit most tölt fel.

Varga Viktor új lakótársa (Fotó: Varga Viktor / Instagram)

Viktor átadja magát a közönségnek

Az előadóművész hosszú évekre visszanyúló zenei múlttal rendelkezik, vagyis nem számít kis halnak a szakmájában. Egy korábban közzétett tartalmában arról is beszél, hogy teljesen megváltozott a zenészek jelenlétének minősége a közösségi médiában.

– Ma már egész más minőségben van jelen egy előadó. Már az egész életük porondon van. Egész életünk színtere maga a porond. Már nem csak jó hangúnak kell lenned, vagy szórakoztatónak, hanem igenis át kell adni valamit magadból, azt ami hasznos a társadalomnak. És én tudod mit csinálok? Átadom a lazaságot és a szabadságot – mondta Viktor a videójában.