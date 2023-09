Válása bejelentése után máris menyasszonyként pózol Sydney van den Bosch

Sydney van den Bosch kapcsán két napja robbant a hírt, hogy válik férjétől, Egerszegi Tamás focistától. Sokan meglepődhettek, mert az Dancing with the Stars új évadának versenyzőjéről azt gondolná az ember, ha megnézi a közösségi oldalait, hogy gyönyörű, sikeres, és boldog. Ám bármennyire is nehéz egy ilyen érzelmileg megterhelő időszakban a munkára koncentrálni, a Szerencsekerék gyönyörű háziasszonyának rengeteg fotózása és felkérése van.

Rengeteg munkája van Sydney-nek a tévézés mellett (Fotó: TV2)

A napokban osztott meg a közösségi oldalán egy ilyen munkát, ahol egy esküvői ruhacégnek állt modellt. A képeket a Turai Kastélyban és annak csodálatos kertjében készítették, így több menyasszonyi ruhát is magára ölthetett Sydney.

A képek alatt többen meg is jegyezték, mennyire szép, azonban a támogató hozzászólások között már udvarlók és kérők is megjelentek.

Nincsenek véletlenek, minden sorsszerű! Aki igazán a lelkét adná érted, már itt kopogtat, csak ki kell nyitnod az ajtót! Kedvenc idézetem «a sors suttogja a harcosnak, vihar közeleg, a harcos visszasúg, én vagyok a vihar»! A padlóról tudnék mesélni, jól ismerem! Onnan csak egy út van: felfelé! 2 email-t küldtem neked, ha van kedved, nyiss felém! Életed legjobb döntése lesz

– írta egy tisztes udvarló a TV2 sztárjának.

Sokáig érlelődött benne a megoldás

Sydney és Egerszegi Tamás féltve őrizte magánéletét a nyilvánosságtól, így a rajongók semmit nem tudhattak a belül zajló érzelmi folyamatokról. Ezért is volt meglepő, amikor a gyönyörű tévés bevallotta, sokáig érlelődött benne az a döntés, hogy elválnak az útjaik.

– Csak azt éreztem, hogy valami nem jó, és azon járt az eszem, hogyan lehetne megjavítani. De aztán rájöttem, hogy ezen már nem lehet javítani. Minden probléma esetén a megoldáson dolgozom, és ezen hiába dolgoztam – mondta a hot! magazinnak a korábbi szépségkirálynő.