Tolvai Renit megváltoztatta a családi tragédia: 24 órám volt felnőtté válni

Tolvai Reni közösségi felületeit pörgetve megszokhattuk, hogy az énekesnő javarészt könnyed vagy épp pikáns posztokkal jelentkezik, és noha egy-egy alkalommal új dalát is reklámozza, legtöbben alighanem szexi képeire és videóira kíváncsiak. Pont ezért sokakat megdöbbenthetett legfrissebb bejegyzése, ami szokatlanul mélyre és őszintére sikeredett.

Tolvai Reni őszintén mesélt a családi tragédiáról Fotó: YouTube

Reni eredetileg arról kezdett el mesélni, miért nem adott ki nagylemezt közel egy évtizede, csakis szóló dalokat, és miért látta elérkezettnek az időt, hogy most ismét albumban gondolkodjon, bejegyzésében azonban sokkal mélyebbre ásott, és olyan dolgokat fedett fel múltjából, ami minden kétséget kizáróan sokakat meglepett.

26 évesen elvesztettem édesapámat egy családi nyaraláson, édesanyám szülinapi buliján

– kezdett bele komolyabb témába.

– Itt ezen a ponton volt 24 órám felnőtté válni, és felfogni, hogy sohasem lesz már semmi ugyanolyan, mint eddig. Anya összeroppant, és nekem kellett sziklának lenni. Egy ideig ment ez, de teljesen elvesztettem a kapcsolatom a zenével. Már semmi sem szólt jól, ha nincs ott apu, aki mindig talált valamit minden dalban, amit jobban meg lehetett volna csinálni. Eltelt 2 év lebegés a földön, életnek nem nevezném, és erőt kaptam írni egy búcsúdalt apunak, a You and Me-t. Nehéz volt megírni, mert egy hang sem szólt annyira fájdalmasan, mint amilyen fájdalom a szívemben volt. Arról szól a dalom, hogy miután elment, minden este az álmaimban találkoztunk, és mindig egy tengerparton sétálunk és mosolyog rám (a tengerparton láttam utoljára).

– A szerelmi életemben is történtek fájdalmas dolgok, amiket tényleg alig várom, hogy halljatok a dalszövegeken keresztül. Ismertek engem, nem beszélek a médiának sem a családomról, sem a szerelmemről, sem a barátaimról... Ha van valami, amire én nagyon odafigyelek, akkor ez az. Egy percig se gondoljátok azt, hogy nem lesznek nagyon dög szexi zenék is a lemezen, a fájdalom az fájdalom, de azért na... Mindig kisüt a nap.

Egy album akkor születik meg, ha elérkeztél valahova és szeretnél mesélni többet a zenén keresztül, és hát igen, nem fér bele egyetlen egy dalba

– összegezte gondolatait Reni.