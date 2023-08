Tolvai Reni elnémult

Tolvai Reni az ország egyik kedvenc előadója, így nem véletlen, hogy a Szent István-napi ünnepi műsorkavalkádban neki is szerepet szántak a szervezők. Reni a Vigadó téren lépett volna színpadra, ám az előadás előtt pár órával sajnos le kellett mondania a bulit. Hogy mi történt, arról az Instagram oldalán, 24 óráig elérhető posztban számolt be a követőinek:

– Hát sziasztok, egy nem túl jó hírrel jövök elétek. Teljesen elment az énekhangom. Most itt vagyok egy fellépés helyszínén, nem tudom, hogy fogom tudni megcsinálni, de valahogy megoldom. Viszont az esti budapesti, Vigadó téri bulit át kellett adnom. Egy csodálatos énekesnő, Nika fog menni helyettem, legyetek ott minél többen!

Rejtélyes megbetegedések

Aki egy kicsit is tájékozott a hazai bulvárhírekben, az olvashatott arról, hogy az elmúlt napokban több hazai előadónak is torokproblémái adódtak. Köztük Azahriah-nak is, aki szintén egy Instagram posztban számolt be a rajongóinak a bajról.

– 1 hete rosszulgatok torokra, tüdőre, tegnap este meg olyan láz kapott el, hogy komoly gond lett, hogy a mai napot meg tudjam csinálni. Végül reggel jobbulgattam, azt mondtam, csináljuk, lehozom! A szemfülesebbek (vagy mind a 15 ezer ember) kiszúrhatták, hogy nem tudom végignyomni a sort, mert a gyászos suttyó torkomban köhögési inger keletkezett minden lélegzetnél…

Azahriah a népszerű énekesnőhöz hasonló tüneteket produkál, akiről a cikkünk születésének idején csak annyit tudni, hogy hiába pihent két napot, semmivel nem lett jobb a torka, sőt!

Némaság

Reni kedden reggel jelentette be, hogy állapota nem javult, ezért orvoshoz ment. A doktor pedig nem teketóriázott, közölte az énekesnővel, hogy ha meg akarja tartani az énekhangját, akkor most pár napig teljes némaságot kell fogadnia. Nem énekelhet, nem dúdolhat, de még a beszédre sem szabad használni a hangszálait, hogy pihentesse azokat. Reni tehát pár napig biztosan nem szól senkihez, akivel esetleg összefut az utcán, ezért senki ne sértődjön meg rá!