„Uram, irgalmazz” – megőrülnek a férfiak Tolvai Reni bikinis testéért

Tolvai Reniért gyönyörű hangja mellett csodás alakja miatt is sokan rajonganak, amit a legújabb képeit elnézve nem is csodálunk.

Tolvai Reni fotóiét egyszerűen megőrülnek a rajongói Fotó: Szabolcs László

A 32 éves énekesnő, amint beköszöntött a jó idő, egyből belevetette magát a kikapcsolódásba: nem is olyan rég még a Balaton Soundon bulizott egy elképesztő szexi rózsaszín szettben, most pedig egy balatoni luxushotelben piheni ki a többnapos buli fáradalmait. Hogy ebből követői se maradjanak ki, ezúttal egy vadító fekete bikiniben indította be a férfiak fantáziáját.

„Ez igen dögös!”

„Nagyon komoly!!!”

„Csodálatos tested van!”

„Uram, irgalmazz” – írták a kommentelők Reni szexi képeihez.