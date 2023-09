T. Danny sokat rágódott, fontos döntést hozott karrierjéről

Október 14-én indul a TV2 nagy sikerű táncos showműsorának negyedik évada, amelyben a szokásokhoz híven ismét 10 híresség mutatja meg tánctudását ország, világ előtt. Telegdy Dánielt eddig csak énekesként ismertük, azonban most nemsokára azt is megtudjuk, tudja-e a lépést tartani a színpadon akkor is, ha épp nem zenészként van jelen rajta.

T.Danny Lissák Laurával az oldalán fog táncparkettre lépni.

T. Danny a Mokka reggeli adásában bevallotta, hogy kicsit vacillált a felkérés miatt. Ahhoz, hogy részt tudjon venni a Dancing With The Stars-ban háttérbe kell szorítania fellépését, és zenei karrierjét. Másodlagos lesz énekesi szerepe, de nem bánja.

Kitűnő alkalom, hogy valami újat kipróbáljak, és egy kicsit megmérettessem magam.

Múlt héten elkezdték a próbákat az élő adásra. Dani eddig színpadra lépései során sosem volt nagy táncokat, koreográfiákat bemutató előadó, de Laura szerint minden remekül megy eddig, sokat dicséri, és nem csak ösztönzésképpen.

Mindenkinél megvan az a módszer, hogyan jó tanítani. Ez minden embernél más. Van akinél a dicsérő szó, van akinél a szidás, megrovás működik,de Dani tényleg mindent nagyon jól csinál, amit kérek tőle. Nagyon gyorsan megugrunk minden feladatot, és jól teljesít. Minden próa épp ezért egy meglepetés.

Laura eddig minden évadban úgy várta eddigi partnerét, hogy volt egy-két tippje ki lesz az. Idén azonban ötlete sem volt, így nagyon izgult, de rendkívül örül Daninak, aki szintén így van vele, mivel a mezőny táncosai közül csak őt ismerte. Az énekes bevallotta, hogy ez csak az ő szegénységi bizonyítványa miatt van így, de ők ketten korábban már úgy is találkoztak, ismerték egymást.

Elmondta azt is, hogy mindig az árral szemben ment, azt szerette volna, hogy az legyen, amit ő akar. Ennek most pont az ellenkezője történik, nem tud a saját feje után menni, de nem bánja. Azt állítja nem baj, ha most kicsit bekorlátozzák, rá fér ez az új szerep. Mikor arról kérdezték őket kitől tartanak, Dani csak ennyit mondott:

Nem tartunk senkitől.

Megjegyezte persze, hogy kíváncsi arra, hogy ki mit tartogat. A mezőnyből talán Marics Peti az, akitől érdeklődve várja, hogy mit tartogathat majd, úgy véli ő még meglepheti őt. Végül hozzátette: abban nem lesz probléma, hogy nem bírná majd a nyomást, hiszen abban rengeteg tapasztalata van már.