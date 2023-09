"Mégis többen fogják nézni...” - csúnyán kiosztotta Marics Peti az RTL sztárját

Tagadhatatlan, hogy Marics Peti és Istenes Bence barátsága világraszóló, de mi van akkor, ha mindketten a nézettségért versenyeznek? Ez a kérdés nem csak bennünk, de a két hírességben is felvetődött, és meg is diskurálták a rajongóik előtt...

Fotó: Kiss Annamarie

Marics Petinek odaszólt az RTL sztárja

Tánc vagy boksz?

Mint arról már több alkalommal is beszámoltunk, október 14-től mindenki táncol, köztük Marics Peti is! A ValMar szépfiúja már bele is vetette magát a próbákba, gőzerővel készül, hogy elvarázsolja a zsűrit és a rajongókat. Ebben pedig a lábsérülése sem gátolhatja meg, ugyanis a Dancing with the Stars ideje alatt rögzítik a bokáját, hogy véletlenül se történhessen baj. Maricsnak már csak a flitteres felsőkkel kell megbarátkoznia, amit jó barátja, Istenes Bence is az arcába dörgölt.

– Haver, tehát akkor amíg én verekszem a város egyik felén, te a másikon cha-cha-cházni fogsz egy flitteres felsőben? Az komoly! – üzente a műsorvezető, aki egy durvább sportot választott arra, hogy bebizonyítsa, őt is kemény fából faragták, ám a tinilányok kedvence szerint ez édeskevés lesz a nézettséghez. Marics úgy véli: hiába a flitteres felső, mindenki a Dancingre lesz kíváncsi!

És mégis többen fogják nézni

– szúrt oda barátjának az énekes, akivel a rajongók is egyetértettek, sőt… Egyesek még oda is szóltak Istenesnek, hogy bevédjék a kedvencüket, aki egy jósnő szerint nagy eséllyel indul a Dancingben...

Marics megnyerheti a műsort?

Lénárt Évi már jó pár híresség jövőjét megjósolta, most pedig a Dancing with the Stars kapcsán nézte meg, mit hoz a jövő. Az már biztos, hogy szoros lesz a verseny, ráadásul sok meglepetésnek lehetünk szemtanúi. Például egy férfi döntőnek, ahol az egyik versenyző jelenleg még botlábúnak csúfolja saját magát.

Idén úgy látom, nagyon szoros lesz a verseny, és méghozzá két férfi között fog eldőlni, ki nyer. De ez még nem minden, a nők között is lesz, aki nagy meglepetéseket fog okozni a közönségnek

– kezdte a Borsnak Évi, akitől azért megkérdeztük, mégis kiket lát a végső harcban.

Én Krausz Gábor és Marics Peti között látom a végső párbajt.

– Mindketten oda fogják tenni magukat. Mellettük pedig Kiszel Tünde lánya, Hunyadi Donatella lesz az, akiért megőrül a közönség, ugyanis nem csak az énekhangja káprázatos, de a táncban is lenyűgöző lesz – árulta el sejtelmesen Évi.