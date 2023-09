Sebes, dagadt kezekkel jelentkezett be a szépséges Weisz Fanni

Ismét volt egy kis riadalom Weisz Fanni háza táján, hiszen a gyönyörű esélyegyenlőségi aktivista, modell egy ijesztő fotóval jelentkezett be a csupán 24 óráig látható Story-jában.

Kérnék egy kis segítséget Tőletek, SOS! Van valami házi patikátok erre? Be vannak dagadva a kezeim, és csomó apró, begyulladt sebecske is van rajtuk

– írta ki a segélykérést a szépséges Fanni az oldalára, tudván, hogy a követőinek mindig akad valami hasznos ötlete.

Fanni nem veti meg a házimunkát, betonozik is, ha kell (Fotó: Bors)

A modell nem veti meg a házimunkát, mi több, ha kell, gumicsizmába bújik, és betonozni kezd – mesélte korábban lapunknak. Vélhetően, szokásához híven nem féltette bőrét a kétkezi munkától, ezért dagadhattak be a kezei. Azonban úgy tűnik, viszonylag gyors segítséget kapott a rajongóktól, hiszen pár órán belül a fájó, dagadó, sebes kezét lekezelte, és be is kötözte.

– Minden oké, köszi Nektek! – üzenete megkönnyebbülve Fanni.

Fannival mindig történik valami Fotó: Instagram

Miután Fanni nem fél kipróbálni magát kalandosabb helyzetekben sem, nemrégiben is aggódhattunk érte, amikor egy olyan fotó közölt, amin az arcán voltak ijesztő sebek. Akkor ez a fotó bejárta a sajtót, majd hangzatosabbnál, hangzatosabb, szörnyű drámát sejtető cikkek láttak napvilágot, miszerint "borzalmas dolog történhetett a szépségkirálynővel". A rajongók rögtön tudni akarták, vajon ténylegesen mi történt.

Egy baráti társasággal egy labirintusban keringtünk, sötét volt és nekimentem egy kiálló téglának. Figyelmetlen voltam kicsit. Fájt az arccsontom és lehorzsolódott a bőr. Ezért pár napig nehéz volt mosolyogni.

– írta ekkor a szépség, akivel úgy tűnik, mindig történik valami, de gyorsan megoldja a problémát, és utána minden megy tovább a megszokott mederben: Fanni visszatért a napi rutinba, és ezerrel pörgeti a táskabizniszét is.