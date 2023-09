„Azok a kis fürtök!” – Egyszerűen nem lehet betelni Rúzsa Magdi imádni való ikreivel – fotó

A Máté Péter-díjas énekesnőnek a 2006-os Megasztárban való szereplése óta bérelt helye van szívünkben, amióta pedig édesanya lett már a tündéri ikreinek is.

Az énekesnő gyermekei is nagy érdeklődét mutatnak a zene iránt Fotó: YouTube

Rúzsa Magdi mindig is szeretett volna édesanya lenni, így bár először picit meg is ijedtek férjével, hogy az első próbálkozásra rögtön egy hármas ikreket sikerült összehozniuk boldogságuk határtalan volt.

Pontosabban mai napig is az, hiszen a jócskán megnövekedett teendők mellett sem tudnak betelni a kis Lujza, Keve és Zalán cukiságával, amit követői legnagyobb örömére a közösségi oldalán is gyakran megoszt az énekesnő.

Mint ahogy azt tette most is, bár ezúttal a három cukorborsó közül csak Kevét kapta lencsevégre a büszke anyuka, méghozzá nem is akárkinek a társaságában.

Keve, a Pici bácsi és a zene

– írta a színpad mellett készült fotóhoz Rúzsa Magdi, és mint jól tudjuk a Pici az Presser Gábor beceneve, aki a fotón a épp a zongoránál ül. Magdi a tündéri kép láttán elámultak, hogy már milyen nagyok a gyerkőcök, illetve azt is többen megjegyezték, hogy ők is pont olyan fogékonyak lesznek a zene iránt, mint az édesanyjuk.

Legszebb korszak. Azok a kis fürtök!

– kommentelte Magdi egyik követője a képhez.