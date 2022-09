A Sztárban sztár leszek! nagyképű énekese: Nem tartozik senkire, miből élek

Papp Olivér, azaz PSG Ogli7 sokak számára ismerős. A TikTok sztárjával már nem az első alkalommal találkozhattak a nézők a TV2 képernyőjén, ugyanis korábban szerepelt a Hal a tortán műsorában, a Szerencsekerékben, a Pénzt vagy éveket! című műsorban, sőt a Sztárban sztár leszek! második válogatóján is színpadra állt. Olivér nem kertel, azért jelentkezett a tehetségkutatóba, mert szerette volna, ha végre a mesterek látnak egy „normális” éneklést. A budapesti, 22 éves férfi úgy véli, azért nem jutott tovább a válogatón, mert biztos nyertese lett volna a műsornak. Mégsem kesereg, hiszen ezzel a lehetőséggel még több emberhez jutott el a neve, és további követőket hozhat számára a TikTok csatornáján.

– Másfél évvel ezelőtt kezdtem videókat készíteni, azóta pedig már a legnézettebbek közé kerültem. Bár az is igaz, hogy az utóbbi időben kevesebbet jelentkezem, de a siker így is óriási – mesélte a Borsnak Olivér, akinek a TikTok-os nézettségéből arra lehetne következtetni, jól jövedelmez számára, éppen ezért arra is rákérdeztünk, miből él – látszólag nem is rosszul.

– Nem szorulok arra a pénzre. Kétnaponta elmegyek fodrászhoz, minden nap edzek és gyakran vásárolgatok. Nyáron a legtöbb időt vízparton töltöm, télen pedig általában külföldre utazom, mert itthon unalmas.

De hogy miből élek, az privát információ, nem tartozik senkire

– mondta mosolyogva az igencsak gyorsan beszélő fiatal celeb, akiről az is kiderült, egyelőre nem kívánja elkötelezni magát egy kapcsolatban.

– A csajok jönnek-mennek az életemben. Keresik az igazit, mert még nem jöttek rá, milyen főnyeremény vagyok – mondta Olivér, aki még ha csak néhány percre is, de produkciójával mosolyt csalt a mesterek, a közönség és a tévénézők arcára is.