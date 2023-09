Felpofozták Krausz Gábort

A Séfek séfe egy egész ország nagy kedvence. Manapság a gasztronómiai valóság show-k egyébként is hatalmas népszerűségnek örvendenek, a TV2 produkciója azonban igazi főnyeremény. Nem csoda, hogy szinte minden magyar szereti nézni a műsort, hiszen minden évadban színesebbnél színesebb egyéniségek indulnak, a séfek mind lenyűgözik a nézőket a szakértelmükkel, emellett jókat szórakozhatunk az ételek elkészültén.

Most új évaddal készül a műsor, amelyben most is Krausz Gábor lesz az egyik séf. A TV2 már bemutatta az előzetest, amelyen döbbenetes képsorok is napvilágot láttak. Az utolsó képkockán ugyanis felpofozzák Krausz Gábort: