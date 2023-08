Hoppá! Köllő Babett elárulta, miért tartja jó pasinak Majkát

Sok kérdés merül fel, ha pontokba akarjuk szedni, mitől jó egy pasi. Karizmája van? Jól öltözködik, stílusa van? Humoros? Esetleg figyel másokra? Köllő Babett ugyan 18 éve él boldog házasságban ritkán látott férjével, Andrással, de azért megvan a véleménye arról, hogy mitől férfi a férfi!

Babett férjével 18 éve boldog házasságban él / Fotó: hot! magazin

– Egy pasi ne szép legyen a klasszikus értelemben, hanem humoros, legyen nagyon igényes magával szemben, és az öltözködési stílusa is legyen egyel extrémebb, mint az átlag.

Legyen nagyvonalú, hú erre van egy sztorim Majesszel kapcsolatban!

– csigázta fel a kijelentésével dr. Orosz Cynthia által vezetett podcast hallgatóit Babett, hiszen Majka és az ő barátsága hosszú évekre nyúlik vissza.

– Nagyon régi ismeretség a miénk. Egy vidéki előadáson voltunk Majesszel, aki a partneremet játszotta a színpadon. Az emberekben nem is tudom, finoman szólva is más kép él arról, hogy mennyit keresnek a színészek... Szóval előadás után elmentünk vacsorázni nem csak ketten, egy egész társaság. Mikor végeztünk, kiderült, hogy Majka rendezte az egész cehet! – részletezte bájos történetét a barátjáról, aki megmutatta, milyen gálánsan tud lenni.

A Sztárban sztár leszek! adási alatt is egymás mellett ülnek / Fotó: Tv2

A hosszú házasság titkáról is beszélt Köllő Babett, aki Andrással már 18 éve él boldog, szeretetteljes kapcsolatban. Mikor a válások idejét éljük, és csodaszámba megy, ha egy ismert ember kitartóan szereti a párját, akkor bizony erről is beszélni kell. A színésznő házassága legmélyebb titkaiba avatta be a hallgatókat.

Ez egy hatalmas ajándék, hogy mi megtaláltuk egymást. Szerencsénk volt, hogy találtam egy embert, aki sokkal jobban szeret engem, mint saját magát!

– mondta hálásan Babet, aki szerint a legfontosabb az, hogy úgy szeresse az ember a választottját, ahogy van és ne akarja megváltoztatni.