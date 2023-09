Kőkeményen megvédte Tóth Gabit a testvére, Tóth Vera

Tóth Gabi válása bejelentése óta kap hideget-meleget. Természetesen igaz az a mondás, hogy aki a nyilvánosság előtt éli az életét, annak a kritikákat is állnia kell, nem csak a dicséreteket. Az azonban, ami az utóbbi hónapokban folyik Tóth Gabi ellen, az túl megy minden határon.

Fotó: Makovics Kornél, Máté Krisztián

Erről beszélt a testvére, Tóth Vera Rangos Katalin műsorában a Jégbüfében, ahol a következőképen fogalmazott.

„Értem én azt a szempontot, hogy ő a családot és az anyaságot, ennek a fontosságát hirdette… de ő tényleg így gondolta! […] Ő soha nem mondta magáról azt, hogy ő a Kárpátok Madonnája meg a Szűz Mária. Ezt valaki mondta róla. Ő ezt soha nem állította saját magáról, sehol egy újságban nem fogsz erről olvasni… Azért Gabival kapcsolatban egy elég erős karaktergyilkolás is történik, ami szerintem kimeríti az abúzus és a verbális bántalmazás fogalmát.”

A műsorban szóba került Tóth Gabi politikai szerepvállalása is, amire a testvére példaként felhozta Koncz Zsuzsát és Bródy Jánost mint politizáló zenészeket. Nagyon helyesen, mert ők bizony szakmányban politizálnak és ahol csak tudnak kormánykritikát fogalmaznak meg. De tőlük ez természetes.

„Ha ők megcsinálják, akkor tőlük hitelesnek érzed azt, hogy politizálnak. Akár most is. Ők mindig is ezt a szerepet felvállalták magukra. Gabitól nem érezték hitelesnek az emberek, hogy esetleg valamilyen pártnak valamilyen hitvallását képviselje. Tőle nem fogadják ezt el. És én azért mondom azt, hogy aki olyan, mint a Bródy vagy a Koncz, ott rendben van ez, mert ott az a brandnek az egyik része. […]”

Tóth Vera nagyon finoman és tapintatosan fogalmazott: náluk ez a brand része.