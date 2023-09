Polgár Árpád és Tünde kendőzetlen őszinteséggel vallott a Kőgazdag Fiatalok című műsorról! A TV2-es reality szereplői sokaknál kiverték a biztosítékot, ám a házaspár szerint a polgárpukkasztó fiatalok nem menthetetlen esetek!

„Több ész és szív van bennük"

– Le kell szögezni, hogy egy tévéműsorról van szó, ahol egy vágott adásban sokkal „töményebb” mindenki – árulta el Tünde. – Tapasztalatból tudom, hogy értékes fiatalokról van szó. Sokkal több ész és szív van bennük, mint ahogy néhány jelenetben mutatják – vélekedett Tünde, aki testközelből ismerhette meg néhányukat. Ugyanis a mai és a hétfői adásban is feltűnik az üzletasszony: viselkedéstanból ad majd leckéket.

– Illemórákat adtam a fiataloknak, és azt tapasztaltam: szándékosan követtek el olyasmiket, amivel engem ki lehet borítani az etikett terén. Ilyet pedig csak az tud tenni, aki valójában pontosan ismeri az illemszabályokat! Nagyon huncutak voltak! – kelt a polgárpukkasztó fiatalok védelmére.

– Ezek a fiúk és lányok a rongyrázós korszakukat élik, de abszolút van bennük potenciál, ha le tudják vetkőzni az allűrjeiket, sikeres és gazdag felnőtt is lehet belőlük! – tette még hozzá Tünde. Férje, Árpád már kissé kritikusabb volt.

„A siker fontosabb a gazdagságnál"

– Belenéztem a műsorba, de rögtön fel is bosszantott! Inkább „Műgazdag fiataloknak” hívnám őket. Nem szeretnénk, ha a nézők azt hinnék, hogy az összes tehetős fiatal így viselkedik. Azt én is elismerem, hogy jó emberekről van szó, de azt hiszem, jelenleg jobb példaképet is találhatnak maguknak a fiatalok. Éppen ezért indítunk egy új videósorozatot a Youtube-csatornánkon, ahol olyan gazdag fiatalokat mutatunk be, akik rengeteg munkát fektettek abba, hogy tehetősek legyenek. Vannak ugyanis olyanok, akiknek a sok munka, a siker és az eredmény a fontos, és ehhez csak egy járulékos jutalom az anyagi vonzat – vélekedik az üzletember. – A siker fontosabb a gazdagságnál. Nem helyeslem, ha valakinek az a legfőbb vágya, hogy a megszerzett pénzét rögtön luxusautóra szórja. Persze, annak idején én is megvásároltam a hőn vágyott Roys Rolls Phantom-ot, meg a luxusórákat... De mára tudom, hogy a legnagyobb kincsem Tünde! – érkezett a váratlan szerelmi vallomás.

Rongyrázás helyett belső értékek

– Mikor megismertem őt, épp túl voltam a válásomon, kissé kapuzárási pánikba kerülhettem a negyvenes éveim közepén, s a pénzemet csillogtatva szereztem futó kalandokat.

Aztán jött Tünde, és hamar rájöttem, hogy őt nem érdekli, hogy milyen cabrióban ülök, vagy hány luxusétterembe viszem.

Sokkal több belső értéket képvisel ő, és tőlem is erre volt szükség. Így hát leszámoltam a futó kalandokkal, és életünk végéig tartó szerződést kötöttem életem nőjével! – fogalmazott hősszerelmesként Árpád.