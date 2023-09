Királlyá koronázták Peter Srámeket?

Peter Srámek sikert sikerre halmozott az elmúlt évben, miután hosszas felkészülés és munka után Jimmy hangjaként szerepelt a Király c. sorozatban és több számot is megjelentetett. Ez meghozta számára a várva várt sikert, amit az is bizonyít, hogy még a születésnapján is fellépni volt.

Peter Srámek 30. születésnapját ünnepli (Fotó: Peter Srámek)

– Tegnap volt a születésnapom, 30 éves lettem. Ugyan tegnap fellépésekkel töltöttem a napot és nem tudtam ünnepelni annyira, de most pont Szlovákiába utazom, ahol várnak rám barátok, rajongók és a család, hogy bulizzunk egy jót és ünnepeljünk. Még Delhusa Gjon is ott lesz, elfogadta a meghívásomat. Két nappal ezelőtt még egy képet is kaptam magamról születésnapi ajándékba, amin egy királyként vagyok feltüntetve – kezdte a Borsnak az énekes, aki elnyerte a zenészvilág egyik legmegtisztelőbb évente kiosztásra kerülő díját.

Díjnyertes énekes lett

Peter Srámek élete eddig is nagyon különleges vizeken evezett, de ebben az évben minden a feje tetejére állt. Sorsfordító évet tudhat maga mögött.

– Ebben az évben rengeteg minden történt velem. Fonogram-díjas énekes lettem, megjelent a sorozat és vele együtt az új dalok is, melyek közül több sláger lett. Megváltozott az életem, és őszintén ez volt az, amire mindig is vágytam – jegyezte meg Srámek, akinek olyan, hogy nyár, idén már nem létezett.

Peter Srámek rangos zenei díjat nyert (Fotó: Astro/Peter Srámek)

Megfogalmazódtak az új célok

Idén nyáron fellépésről fellépésre járt Srámek, de a sok munka közben volt ideje gondolkozni az új céljain, amiket meg is osztott velünk.

– Sok új embert ismerhettem meg, amivel jön az is, hogy ebből a rengeteg impulzusból számtalan új dal fog készülni. Az a célom, hogy a következő évem legalább fele olyan sikeres legyen, mint ez, mert akkor már boldog leszek! Szerintem ezzel nem is lesz probléma, mert már most gyűlnek a dátumok jövő nyárra – mondta Srámek, aki azt is hozzátette, hogy következő célja egy saját nagy Budapesti koncert, ami a magyarországi Király turnéval hamarosan meg is érkezhet.