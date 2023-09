Őszinte vallomást tett Csuti: nem is kérdés, kiért dobog a szíve

Csutira már lassan egy éve, hogy ismét rátalált a szerelem, Bianka személyében. A fiatal hölggyel szépen lassan alakult ki a komoly kapcsolatuk. Idén azonban nem csak a szépséggel bővült a vállalkozó családja, hanem egy kiskutyával is, akit Csuti kedvenc futball csapatáról a Ferencvárosról neveztek el.

„Na ne őrjíts meg!”

Nemrég Csuti, Fradika társaságában válaszolt pár villámkérdésünkre. Többek között megtudhattuk, hogy mit mit jelent számára a család, vagy mi jut eszébe a Balatonról.

De azt is elmondta, hogy mi jut eszébe a Ferencvárosi csapatról:

Na ne őrjíts meg... erre nem is tudok egy szóban válaszolni

– reagált Csuti, aki azt is hozzátette, hogy az Újpestet szóra sem méltatja.

Luxus öleb házi kedvencnek

Válásuk bejelentése után Szabó András Csuti nem találta a helyét, sokáig kereste azt a lányt, akivel komoly kapcsolatot alakíthat ki. A változást Bianka hozta meg az életébe. A fiatal hölggyel szép lassan, lépésről lépésre építették a kapcsolatukat, olyannyira, hogy már együtt is laknak, valamint egy kis kedvencet is örökbe fogadtak. Egy maltipoo-t, ami egy hibrid ölebfajta, egy máltai és egy toy vagy miniatűr uszkár keresztezéséből származik. Kíváncsiak voltunk mennyibe kerül ez a kiskutyus, és meglátva az árát, le is esett az állunk. A törzskönyvezett példányok ára 300 ezer forintnál kezdődik, de találtunk maltipoo-t egymillió forintért is…