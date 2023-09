Gyászol Nemazalány, közös fotóval búcsúzik

Most kell igazán összekapaszkodnia Nemezalánynak és szerelmének. Szlepka Arnold, vagy ahogy szinte mindenki ismeri, Mo ugyanis elvesztette fiatal édesapját.

Nemazalány szerelme az elhunyt édesapját gyászolja (Fotó: TV2)

Apósát vesztette el Nemazalány

A magyar énekesnő és jéghokis kedvese kapcsolata egyéjszakás kalandnak indult, Arnold skalpnak tekintette Fannit. S bár eleinte ennél többet nem is akart a sportoló, a gyönyörű előadó teljesen levette a lábáról a személyiségével, a mosolyával és nem utolsó sorban a főztjével. Szinte az első perctől együtt is élnek és még maguk számára is meglepetés néha, milyen kiegyensúlyozott, harmonikus a kapcsolatuk. Szerelmük erősségét az Ázsia Expressz műsorban is bizonyították, amit végül meg is nyertek.

Egymás családjával is nagyon jóban vannak, így nem csoda, hogy Nemezlányt is letaglózta: elhunyt Mónak az édesapja. Az énekesnő egy közös fotóval búcsúzik apósától, amihez annyit írt: Nagyon szeretünk!

Fotó: Instagram

Arnold egy hosszú Insta sztoriban emlékezett meg elhunyt apukájáról, azt sem elfelejtve, mit ígért neki.