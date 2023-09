Vasárnap reggel nem kelt fel, álmában meghalt a Szomszédok színésznője

76 éves korában elhunyt Joy Chambers-Grundy, az ausztrál Szomszédok című sorozat színésznője. A néhai multimilliomos tévémogul, Reg Grundy második felesége a queenslandi otthonában, álmában hunyt el vasárnap reggel – jelentette be a családja.

Joy ma reggel álmában elhunyt, akire valamennyien Logie-díjas színésznőként, bestseller-íróként, költőként, filantrópként és kivételes üzletasszonyként fogunk emlékezni

– idézi a közleményt a The Sun.

Joy Chambers-Grundy leginkább a szappanoperákban játszott szerepeiről ismert az ausztrál tévénézők számára. 1969-ben és 1970-ben is elnyerte a legnészerűbb női színésznek járó Logie-díjat. Üzletasszony, költő, filantróp és képzőművészeti gyűjtő is volt, valamint élete során számos történelmi fikciós regényt publikált. Utolsó könyve, a The Soldier's Choice 2014-ben jelent meg.