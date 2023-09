Félmeztelenül emelgeti fenekét Szandi - überszexi videó

A Bors rendszeresen szokta megmutatni az olvasóinak, hogy Szandi három gyerek mellett is mennyire szexi és vonzó. A legtöbb nem tudja elhinni, hogy hogy lehet még mindig ennyire formás és kecses, és hogyan nézhet ki még most is úgy, mint egy tinilány. A folyton mosolygó és energikus Szandi sokszor mesélt már az energiairól, most azonban egy olyan videót töltött fel, amitől mindannyiunk szeme kikerekedett.

Szandi hihetetlenül szexi videót mutatott / Fotó: Markovics Gábor

Szandi örökké mozgásban van. Most éppen Erdélyben járt, hogy ő maga is részese legyen az egykoron magyar vidék csodáinak. A mai napig az egyik legaktívabb énekesnő: folyamatosan koncertezik, a Szigeten pedig olyan műsort lenyomott, hogy immáron a külföldi fiatalok is egy életre megjegyezték a nevét. Ugyanakkor szerető feleség és gondos anya, aki semmi mást nem szeret jobban a világon annál, mint hogy gyermekeivel lehet.

Szandi számára azonban nagyon fontos az egészség. Rendszeresen edz, hogy jó erőben és egészségben maradjon, és bizony ez a titka annak, hogy ennyire szexi még mindig a teste.

Kitartás, rendszeresség, eredmény orientáltság, jó közérzet és a sportolás által kapott energia, ami a lelkemet is feltölti. Ez visz előre és sosem hagy ellustulni!

- írja.