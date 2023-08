"Ilyen tökéletes test nincs!": Tűzpiros bikiniben mutogatja testét Szandi

Hazánk egyik legnépszerűbb énekesnője Szandi, és úgy tűnik, már a külföldiek is kezdik felfedezni, milyen csodálatos tehetséggel megáldott énekesnőnk is van. Arról a Metropol számolt be, hogy a Sziget fesztiválon Szandi olyan bulit csapott, hogy a külföldiek sem bírták ki tombolás nélkül: az egész Szigetet felrobbantotta énektudásával, dalaival és energiájával. Szandi a szemünk előtt nőtt fel, és mindig lenyűgözött bennünket, hogy mennyi életerő és vidámság rejlik benne. És nem szabad azt sem elfelejteni, hogy milyen gyönyörű!

Szandi teste láttán mindenki elámul

Szandi életvidámsága ragályos: már gyerekként is sokat hozzájárult a népszerűségéhez az, hogy nem lehetett meghallgatni a zenéit és nem lehetett ránézni úgy, hogy ne mosolyodjunk el. Felnőttként is megőrizte az örökös jókedvét és életigenlését, ugyanakkor már más okok miatt is jó ránézni.

A platinalemezes művésznő 1976-ban született, azaz jelenleg 47 éves, és szült három gyermeket. Ennek ellenére olyan bomba formában van, hogy azt sokan el sem hiszik. Legújabb fotóján egy tűzpiros bikiniben pózol a strandon, és olyan feszes a bőre, olyan vékony a testalkata, hogy mindenki azt hiszi, egy húszéves lány testét látják.

Á, ilyen tökéletes test nincs! Gyönyörű!

- fejezte ki szimpátiáját egy rajongó.