Előkerült Freddie Mercury utolsó ajándéka Elton John számára: ez mindent megváltoztat

Hogy is feledhetnénk el Freddie Mercuryt? Ha valaki, hát ő rászolgált arra, hogy igazi legendaként tekintsenek rá az emberek. Nemcsak fantasztikus hangja volt, hanem valósággal színpadra született, és utánozhatatlan egyéniségével az egész világon hírnevet szerzett magának. 1991-ben veszítette el végleg a csatát az AIDS ellen, most azonban egy olyan történetre derült fény, ami minden rajongó szívét beragyogja majd.

Freddie Mercury az egész világ kedvence volt

Utánozhatatlan hangjáért és stílusáért az egész világ rajongott, és nem tudunk olyan országot találni, ahol nincs rajongója. Freddie-t azonban nemcsak emiatt, hanem határtalanul nagy szíve miatt is nagyon szerették. Elton John egyike volt azon keveseknek, akiket az énekes nagyon közel engedett magához: az egyik legjobb barátja volt, és az utolsó napjaiban is látogathatta őt.

Keveset tudunk Freddie utolsó napjairól és gondolatairól, most azonban Elton John olyan információkat árult el, amin sokan meghatódtak. A Queen frontembere mindössze 45 éves volt, amikor elhunyt, de a végső stádiumban is találkozott a legközelebbi barátaival. Bár ebben az időben már csak arra kellett volna gondolnia, hogy pihenjen és erőt gyűjtsön a fájdalom elviseléséhez, ő ekkor is csak a barátaira tudott gondolni, és hogy nekik kedveskedjen. Utolsó napjaiban ajándékokat rendelt és leveleket írt, amelyeket karácsonykor kézbesítettek.

Megjelent egy barátom az ajtóban, és átadott nekem valamit párnahuzatba csomagolva. Kinyitottam, és benne volt a kedvenc művészem, Henry Scott Turk festő egy festménye. Freddie levele is benne volt

- mesélte a legendás dalszerző, aki azt is elmondta, hogy 44 éves létére úgy zokogott, mint egy gyerek. Elmondta, hogy aki nem hiszi el, mennyire önzetlen is volt ő, azokat ez a történet térítse jobb belátásra - írja a Mirror.