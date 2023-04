Elárverezik Freddy Mercury hagyatékát

Világkörüli útra indul Freddie Mercury hagyatéka. A Queen néhai énekesének kensingtoni otthonából származó több mint 1500 tárgyat augusztus 4. és szeptember 5. között a Sotheby's londoni kiállításán lehet megtekinteni, de előtte még a legizgalmasabb darabokat New Yorkban, Los Angelesben és Hongkongban is bemutatják az érdeklődőknek.

Fotó: NurPhoto via AFP

A bemutatók azt a célt szolgálják, hogy minden rajongó láthassa a Garden Lodge-ból származó tárgyakat, mielőtt kalapács alá kerülnek az aukciósház őszi árverésén. A kollekcióért, amelyben számos híres fellépőruha is szerepel, legkevesebb 6 millió fontot (mintegy 2 és félmilliárd forintot) vár a Sotheby's.

A Queen együttes 45 éves korában elhunyt énekese lelkes gyűjtő volt, és 30 évvel ezelőtti halála óta volt barátnője őrizte meg londoni otthonát szinte érintetlenül.

Már sok éve abban az örömben és kiváltságban élek, hogy minden csodálatos dologgal körülvéve élhetek, amit Freddie szerzett és annyira szeretett; de teltek az évek, és eljött az idő, hogy meghozzam azt a nehéz döntést, és lezárjam életemnek ezt a különleges fejezetét

– árulta el a National Heraldnak Mary Austin, aki azt tervezi, hogy az eladásból származó bevétel nagy részét két AIDS-ellenes alapítvány, a Mercury Phoenix Trust és az Elton John AIDS Foundation kapja.

A legértékesebb darabok között tartják számon Szent Eduárd koronájának másolatát, amelynek eredetijével III. Károlyt koronázzák meg májusban. A koronához tartozó palástot Diana Mosley jelmeztervező, az énekes barátja készítette. A jelmezt Mercury több fellépésén, köztük az 1985-ös Live Aid-koncerten is viselte. Ugyancsak licitálni lehet a Queen együttes We Are The Champions című híres számának korábban nem publikált kéziratára, valamint az énekes 39. születésnapi partiján, 1985-ben Münchenben viselt, katonai díszegyenruha stílusában készült zakójára.