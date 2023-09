Életveszélyes dolgot művelt a sztrádán Gábor Zsazsa özvegye – Fotó

Hajmeresztő fotót tett közzé a Facebookon Frédéric von Anhalt herceg, a 2016-ban elhunyt Gábor Zsazsa özvegye! Az idős férfi épp a gyönyörű német településen, a mindössze 7209 fős lakosságú Mittenwaldban kocsikázott a luxusjárgányával, amikor megpillantott az égbolton egy gyönyörű szivárványt.

A herceg szeret veszélyesen élni / Fotó: Ripost

A látvány annyira megérintette a német üzletembert, hogy elhatározta, megörökíti a pillanatot. Ennek érdekében előkapta a telefonját, és lefotózta a szivárványt, mit sem törődve azzal, hogy vezetés közben ez életveszélyes mutatványnak számít, még akkor is, ha Mittenwaldban nincs túl nagy forgalom. Ez még nem minden, von Anhalt a közösségi médiában is elbüszkélkedett azzal, hogy mennyire felelőtlenül sikerült viselkednie.

Még az ablakmosó folyadék is kifogyott Fotó: Facebook

Svájcban is folytatta az életveszélyes mutatványt

Frédéric nem állt meg Németországban, Svájc felé vette az irányt, de a viselkedésén nem változtatott semmit. Az ottani sztrádán is sikerült egy olyan képet készítenie, ami miatt senki sem lenne rá túl büszke.

Te szívesen ülnél von Anhalt mellett? Fotó: Facebook

Januárban súlyos autóbalesetet szenvedett

Nagyon úgy tűnik, hogy a herceg szereti kísérteni a sorsot, ugyanis idén januárban súlyos autóbalesetet szenvedett, az ujjából le is kellett vágni egy darabot. A német üzletember a közel félmillió dolláros (180 millió forint) Royce Rolls Phantom Drophead Coupéjával kocsikázott Beverly Hillsben, amikor valaki belerohant. Azonnal kórházba kellett vinni, ahol megműtötték, amelynek során a jobb keze gyűrűsujjának egy részét amputálni kellett.

– Az orvosoknak a csontot is el kellett távolítaniuk ahhoz, hogy össze tudják varrni az ujjam, így utóbbi egy részét levágták. A vállam kifordult, a bal karomat nem tudom megemelni, de az egész testem is sajog a fájdalomtól. Három napot töltöttem kórházban, a napokban pedig újra be kell feküdnöm emiatt – sorolta panaszait akkor az egyik napilapnak Gábor Zsazsa özvegye.

Nos, igazán lehetne egy kicsit óvatosabb!