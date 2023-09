Olyan emberrel fotózták le Curtist, akit rég nem láthattunk mellette

A nyár utolsó napján ünnepelte 34. születésnapját Curtis, a család pedig a hétvégén össze is gyűlt, hogy felköszöntsék az ünnepeltet. A népes vendégsereget feltehetően a rapper és szerelme, Judit látta vendégül a maglódi otthonukban, ahonnét nem hiányozhatott a zenész testvére, rég nem látott édesanyja és a kosárlabdázó rokonsága sem.

Curtis és szerelme, Judit látta vendégül a rapper családját Fotó: hot!

A fotót elnézve, mindenki nagyon örült, hogy összejött a népes család, főleg a rajongók, akik nem mostanában láthatták így együtt Curtiséket. A rapper persze tudta fokozni a dolgot, ugyanis egy közös kép is felkerült az Instagramra az édesanyjával, aki egy ideje már nem szerepelt a nagyvilág előtt. Mindenesetre ezek a képsorok most kárpótolhatták a rajongókat, hiszen jól bizonyítják, mennyire összetartó és a szeretetteljes a család, s talán most, hogy Curtisék beköltöztek az otthonukba, több partit is tartanak majd a famíliának.

Annyira jó látni, hogy ilyen boldogok vagytok! Nagyon szép a család, még több ilyen fotót kérünk, Atika!

– írta egy kommentelő.

Óriási mérföldkő

Curtis nem titkolja, régóta dédelgetett vágya volt egy saját családi ház, ami egyben egy óriási mérföldkő is az életében. Többek között azért is, mert szerelmével, Judittal vásárolták az ingatlant, hosszú keresgélés után pedig Maglódra esett a választásuk. Ám mielőtt beköltöztek volna, valaki felfeszítette az ablakokat az épületen... Nem meglepő módon az eset után a rapper őröket fogadott, hogy ez többé ne forduljon elő, azonban ma már teljes biztonságban lakhatják a házat.

– Gyerekkorom óta mindig lakótelepen laktam: ez életem első és remélem, utolsó családi háza. Ez most tényleg olyan tökéletes, hogy nem is kell ennél több. Nem akarunk múzeumot a házból, de persze jó ezekre ránézni. A magam részéről építünk majd egy könnyűszerkezetes kis házikót a kertben, itt lesznek kiállítva a platinalemezeim is. Lényegében egy szivarszoba lesz, belépés csak férfiaknak! – viccelődött korábban a Borsnak a rapper, majd hozzátette: