Balázs Klári: Gyuri visszavágyik a régi házba

A siófoki Plázson búcsúztatta a nyarat Korda György és Balázs Klári. A szervezők változtattak a fellépők sorrendjén, aminek köszönhetően Kordáék voltak a napi program utolsó előadói, így este tizenegykor léphettek a közönség elé. Nagyon várták már, hogy előadhassák a legismertebb slágereiket, de azért egy picit tartottak is a késői kezdéstől.

A Korda-házaspár hatalmas elánnal készül minden koncertjére Fotó: Szabolcs László

– Remélem, nem leszünk túl álmosak, mert most már nehezebben bírjuk az éjszakázást. Kérdeztük, miért volt szükség a cserére, mire azt mondták, hogy a megrendelő kérése volt. Ez nem a népszerűség átka, hanem az áldása – kezdte a hot! magazinnak Klárika.

Balázs Klári maga rendezte be az új lakást

A fellépésekre való utazással töltik az idejük jó részét – emiatt már nem is kívánják a rájuk korábban annyira jellemző nagy nyaralásokat –, ezúttal is meg kellett járniuk a Budapest–Siófok útvonalat oda és vissza is. Így aztán nem meglepő, hogy egy ilyen buli után jólesik hazatérni az otthonukba, amely most már nem a nevezetes rózsadombi Korda-villa, hanem egy nagypolgári lakás, szintén a budai oldalon.

– Már nem utazunk el, mint egykor, nemigen ülünk repülőre sem. Otthon pihenünk az új lakásunkban, amelyet én teljesen megszoktam, de Gyuri visszavágyik a régi házba. A megszokás nagy úr, és itt évtizedekről beszélhetünk. Pedig teraszunk is van, lehet ott beszélgetni a barátokkal, vagy akár pókerezni is. Nekem ez így egyfelől egyszerűbb is, ugyanis magam rendeztem be a lakást, én tartom rendben, ez egy kisebb otthon esetén sokkal könnyebb feladat, mint egy nagy háznál – mesélte Klárika.

Gyuri bácsi imád a fiatalokkal együtt bolondozni Fotó: Szabolcs László

Örökös lámpalázban ég Korda György

A kis kitekintés után már lázasan készülődtek, hogy színpadra léphessenek. Közben szinte lehetetlen volt nem észrevenni, hogy a kipróbált, profi énekes a kezdéshez közeledve tördelni kezdte a kezeit!

– Ez azért van, mert bármilyen hihetetlen, de hatvanöt év előadói múlttal a hátam mögött sem tudtam leküzdeni a lámpalázat.

Amint megfogom Klárika kezét, és felmegyünk a színpadra, ez az izgulás egy varázsütésre megszűnik.

Nincs különösebb koncert előtti rutinom, életem párjának is csak annyi, hogy közvetlenül a start előtt befújja magát a kedvenc parfümjével – árulta el Korda György.

Siófokon is megénekeltették többezres közönségüket Fotó: Szabolcs László

Merkely Bélát is megénekeltették

A közönség szeretete egyébként olykor túl közvetlen szituációkat is eredményez, de a házaspár ekkor sem jön zavarba.

– A mostani fellépés előtt délután még a Semmelweis Egyetem (SOTE) fővárosi évnyitóján vettünk részt. Egyszer csak egy egyetemista kislány kérte, hogy ugyan énekeljük már el a Reptért. Nem haboztunk: Merkely Béla professzor úrral karöltve, hármasban, zenei kíséret nélkül is eldaloltuk a slágerünket. Most az ifjú táncosainkkal bolondoztunk a back­stage-­ben. Imádom a fiatalokat, és imádok viccelődni – fűzte hozzá az örökifjú énekes, hozzátéve, hogy ugyan rengeteg energiát követel tőlük ez a sok fellépés, de bírják a tempót. – A fiatalok társasága felüdít, én is fiatalnak érzem magam addig, amíg velük szerepelek, beszélgetek. Nem véletlen, hogy a kísérőzenekarunkat és a táncosainkat is ifjú emberekből verbuváltuk.

– Egyébként én is jól érzem magam a bőrömben. Nem ülnék be egy időgépbe, hogy visszarepítsen a fiatalkoromba: minden úgy van jól, ahogy van – fűzte hozzá Klárika.

„Kérjük a Jóistent, hogy adjon erőt, jó egészséget”

Természetes, hogy jól érzik magukat ezekben az időkben, hiszen minden eddiginél sikeresebbek. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a kitüntetések nyara volt az idei, amire mindketten nagyon büszkék. Megkapták a Fonogram – Magyar Zenei Díj 2023-as életműdíj elismerést, majd később sorban a II. kerület és Budapest díszpolgárai lettek.

– Az életműdíj átadása igazi meglepetésként ért minket, nem megrendezett ceremónia volt.

Minden kitüntetésnek roppant örülünk, mert azok az emberek szeretetét közvetítik felénk

– mondta derűsen az énekesnő, aki ráadásul szenzációs bejelentéssel is szolgált. – A terv egyelőre az, hogy túléljük a a nyarat és kora őszt. De a tréfát félretéve, egy igazán nagy bejelentéssel kívánunk előrukkolni: mostantól publikus, hogy 2024. május 11-én a Papp László Sportarénában Korda 85 és Balázs Klári nagykoncert lesz, „Fiatalság – bolondság” beszédes alcímmel.

– Ehhez kérjük a Jóistent, hogy adjon erőt, jó egészséget! – mondták egyszerre lelkesen.