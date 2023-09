„Összejött a barátnőmmel...” – súlyos vádak érték Alekoszt

Valószínűleg Varsányi Réka nem tudta, mire vállalkozott, mikor elvállalta az Ázsia Expressz műsorát... A szőke szépség ugyanis Nagy Alekosz oldalán vágott bele a dél-amerikai kalandba, ám azt mindannyian tudjuk, hogy a hellén csődört betörni nem egyszerű. Mint kiderült, még Réka is akadályokba ütközött a forgatások alatt, de Magyarországon sem maradtak dráma nélkül.

Fotó: Szabolcs László

Bokszolóval csalta meg Alekoszt a barátnője

Bokszolóra cserélték Alekoszt

Az egykori valóságshow-sztár szinte magából kikelve újságolta el lapunknak, hogy miután véget ért a kalandos forgatás, itthon egy óriási csalódás érte. Kedvese ugyanis egy sportolóra cserélte őt, miközben Alekosz kitárta a kapuit és élvezte a nyarat.

Én júniusban úgy vágtam neki a nyárnak, hogy menjünk és érezzük jól magunkat. Ki akartam tárni a kapukat! Ekkor ért a meglepetés, hogy Réka összeszűrte a levet egy tinglitangli bokszolóval. Meg egy tanárral is...

– kezdte komoran Alekosz, akit valójában nem a "megcsalás" ténye bántott, hanem az, hogy feltételezése szerint Réka egy lakótelepi bokszolóra cserélte őt, amit személyes sértésnek vett.

– A "Pikk Pakk" Gyuszi barátomat kérdeztem meg, hogy bokszoló berkeken belül hallotta-e, melyik ökölvívóval kacérkodik a Réka. Ő akkor azt mondta, hogy hiába kérdezett körbe, senki nem tudott semmiről. Ebből azt a konzekvenciát lehet levonni, hogy valami lakótelepi bokszolóval lépett félre... Most ilyennel kellett, erre volt szükség? A tanárról nem is beszélve. A tornatanárról.... – fakadt ki a hellén csődör, mi pedig kíváncsiak voltunk arra, hogy a szőke hajú szépség hogyan élte meg a történteket. Annyit elárulhatunk, hogy nem úgy, ahogy Alekosz...

Alekosz, Réka és a hűség

Miután Réka is szóhoz jutott, megragadta az alkalmat, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba. Azt nem tagadta, hogy egy sportolóval valóban közelebbi viszonyba került a nyár folyamán, azt viszont elárulta, hogy miért is történt ez...

A bokszolóval azért szűrtem össze a levet, mert Alekosz már azelőtt összejött 4-5 lánnyal, köztük az egyik barátnőmmel is

– fogta rövidre a csinos anyuka, akinek nem jutott túl sok szólásszabadság Alekosz mellett, ugyanis a valóságshow-sztár azonnal elmondta, miért nincs igaza a mellette álló hölgynek.

– Ez egészen más, ezt nem is lehet idekeverni... Amit a Réka csinált, azért mi egész nyáron nem beszéltünk. Jó, egyszer átjött hozzám, de az is veszekedésbe torkollott, úgyhogy valójában mi itt, az Ázsia Expressz sajtótájékoztatóján találkoztunk az összezördülésünket követően. Pedig én két hete bejelentkeztem hozzá, át akartam menni, de a Réka azt mondta, hogy ne menjek. A bokszolóval volt biztos... – zárta le a témát az ország megmondóembere, aki valószínűleg még most sem tudja, hogy hányadán állnak most partnerével.